Ook de Brazilianen mogen de EU niet meer binnen

Steeds meer Brazilianen mogen de EU niet binnen. Het gaat bijna om een verdubbeling in vergelijking met 2014. Toen mochten 2.500 Brazilianen de EU niet binnen. In 2016 was dat cijfer al opgelopen tot 4.485.

Meestal gaat het om mensen die niet kunnen zeggen wat ze in de EU komen doen en evenmin kunnen aantonen dat ze over voldoende middelen beschikken om de tijd die ze op het continent willen verblijven te financieren.

De Europese Commissie geeft weinig uitleg bij de weigeringen, maar volgens luchthavenverantwoordelijken in Spanje, Portugal en Frankrijk proberen steeds meer Brazilianen hun land te ontvluchten vanwege de enorme economische crisis die daar in 2014 begon en waaraan voorlopig geen eind lijkt te komen. Verondersteld wordt dat deze Brazilianen hopen hier werk te vinden.

Het land sukkelt sinds 2015 ook nog eens van de ene politieke crisis in de andere, waarbij nu rechtszaken lopen tegen 2 ex-presidenten: Lula da Silva en Dilma Roussef. Ook Michel Temer, de huidige president en opvolger van Roussef, wordt ondertussen van corruptie verdacht.

Is het aantal weigeringen van Brazilianen om de EU binnen te mogen komen aanzienlijk gestegen, dan waren de cijfers in 2010 nog een pak hoger. Toen was nog er sprake van zo’n 7.500 weigeringen.

De krant O Estado de Saô Paulo publiceert een grafiek van de nationaliteiten die vaakst worden geweigerd aan de EU-grenzen: