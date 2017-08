Belgische taxi’s bij duurste ter wereld

Slechts in enkele andere metropolen ter wereld moet voor een taxirit meer worden betaald dan in Antwerpen.

Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van het Britse bedrijf CarSpring, een online verkoper van tweedehandswagens, waarin de prijs van een taxirit in tachtig verschillende steden werd vergeleken.

De onderzoekers kwamen onder meer tot de vaststelling dat voor een taxirit van drie kilometer in Antwerpen een gemiddeld bedrag van 10,33 euro zou moeten worden betaald.

Slechts zes steden rekenen een hoger tarief aan. De duurste taxirit werd opgetekend in de Zwitserse stad Zürich, waar een verplaatsing van drie kilometer een som van 22,43 euro zou worden aangerekend.

Zwitserland neemt de eerste twee plaatsen voor zijn rekening, want in Genève wordt een tarief aangerekend van 15,57 euro. Daarna volgen Tokyo (14,17 euro), Kopenhagen (12,23 euro), Helsinki (11,38 euro) en Londen (10,97 dollar).

De rest van de top tien bestaat uit de Duitse steden München (10,07 euro), Hamburg (10,02 euro) en Stuttgart (10 euro).

Mercedes

De goedkoopste taxi kan daarentegen worden gevonden in de Egyptische hoofdstad Caïro, waar een rit van drie kilometer aan de klant amper 0,49 euro zou kosten, gevolgd door Mumbai in India (1,24 euro), Boekarest in Roemenië (1,31 euro), Jakarta in Indonesië (1,31 euro) en Mexico City (1,36 euro).

Brussel staat in het onderzoek van CarSpring de 23ste plaats met een bedrag van 8,45 euro.

Daarmee situeert de Belgische hoofdstad zich op het niveau van andere metropolen zoals San Francisco, Edinburgh, Milaan en Wenen.

Het onderzoek toont ook aan dat in de duurdere steden de taxibedrijven vooral beroep doen op een vloot van het Duitse merk Mercedes-Benz. Uitzonderingen zijn vooral de Toyota Crown Comfort in Tokyo en de TX4 Hackney Carriage in Londen.

In Caïro daarentegen wordt vooral gebruik gemaakt van de Hyundai Elanta, terwijl in Mumbai en Boekarest respectievelijk gekozen wordt voor de Toyota Innova en de Dacia Logan. (mah)