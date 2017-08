In de hele westerse wereld moet sinds het begin van deze eeuw een algemene daling van het gemiddelde intelligentiequotiënt (IQ) worden gemeld. De sterkste achteruitgang wordt opgetekend in Noord-Europa.

Dat blijkt uit diverse studies. De onderzoekers hebben het over een gevaarlijke ontwikkeling.

Onder meer werd vastgesteld dat in Groot-Brittannië het gemiddelde intelligentiequotiënt sinds de tweede industriële revolutie, in het begin van de twintigste eeuw, met 14 punten is gedaald. Bovendien bleek dat, ondanks de introductie van digitale technologieën en videogames, de reactietijd op een stimulans is toegenomen.

Ook in Frankrijk werd tijdens het eerste decennium van deze eeuw een verlies met 3,8 punten genoteerd.

Chemie

In het verloop van de twintigste eeuw kon onder invloed van verbeterde sociale en hygiënische omstandigheden een algemene stijging van het intelligentiequotiënt worden gemeld.

Dat fenomeen werd dertig jaar geleden door de Nieuw-Zeelandse onderzoeker James Flynn voor het eerst opgemerkt. Flynn was nadien echter ook één van de eersten om voor een omgekeerde tendens te waarschuwen.

Het is volgens de onderzoekers echter moeilijk om een concrete reden voor de achteruitgang op te geven. Wel kan een bepalende impact van het onderwijssysteem of digitale technologieën volgens de meeste specialisten worden afgewezen.

Vaak wordt daarentegen gewezen naar de toenemende aanwezigheid van een aantal chemische producten in de samenleving. Daarbij wordt door een aantal bronnen onder meer verwezen naar halogenen, een reeks bijzonder reactieve producten, die gemakkelijk verbindingen kunnen aangaan, waardoor ze voor de scheikundige wereld van bijzonder groot nut zijn.

Onder meer de fysiologe Barbara Demeneix zegt dat een aantal van deze producten een harmonieuze ontwikkeling van de hersenen in de staan.

Demeneix pleit dan ook voor een alternatieve scheikunde, naar het model van de alternatieve energietoepassingen die naar voor zijn gebracht om het leefmilieu te beschermen. (mah)