Waarom feestjes op kantoor meestal uit de hand lopen

Bent u daags na een feestje op kantoor ook al eens wakker geworden met een kater en het gevoel dat de zaken wat uit de hand waren gelopen? Britse wetenschappers denken een verklaring te hebben gevonden voor de talrijke uitschuivers die gebeuren tijdens kantoorfeestjes en andere kerstrecepties.

Volgens onderzoekers van de universiteit van Birmingham is het drinken van alcohol op plaatsen die daar door het brein niet mee worden geassociëerd (bijvoorbeeld een kantoor) nefast. Het brein leert om de effecten van alcohol te verzachten wanneer we in een alcoholvriendelijke omgeving zijn, bijvoorbeeld thuis aan tafel met vrienden of op café. Gaan we echter alcohol nuttigen op plaatsen waar we normaal gezien sober en geconcentreerd blijven dan treedt dat associërende effect niet op en worden we sneller dronken.

De onderzoekers lieten 24 mensen alcoholische en alcoholvrije dranken nuttigen op verschillende plaatsen. Wat bleek? Wanneer mensen alcoholische dranken dronken op plaatsen waar ze eerst alcoholvrije dranken hadden genuttigd, verzwakte hun natuurlijke weerstandsniveau tegen alcohol.

Dat dronken gedrag op kantoorfeestjes problematisch kan worden bleek toen foto’s van een personeelsfeestje in Londen bij de internetgigant AOL op het web belandden. Daarop was te zien hoe een aantal aanwezigen cocaïne snoven en twee vrouwen hun borsten toonden.

