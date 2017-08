Politica veroordeeld omdat ze toegang tot haar Facebookpagina blokkeerde

In de Verenigde Staten heeft een federale rechtbank in de staat Virginia vorige week een lokale verkozene veroordeeld omdat ze een inbreuk heeft gepleegd op het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet. Dat amendement verdedigt de vrijheid van meningsuiting en ze vormt een van de fundamenten van de Amerikaanse democratie.

De politica Phyllis Randall, die een lokaal comité in de provincie Loudoun in Virginia leidt, had 12 uur lang de toegang tot haar Facebookpagina geblokkeerd voor een van de burgers van haar kieskring. Deze laatste had kritiek uitgeoefend op de familie van Randall en een aantal andere verkozenen.

‘Een monumentale fout’

De rechter vond het niet nodig een straf uit te spreken omdat de gevolgen van de tijdelijke blokkade ‘eerder beperkt’ waren. Toch heeft hij het in zijn vonnis over

‘een monumentale fout en een typische vorm van discriminatie met betrekking tot de opinievorming, waartegen de grondwet ons beschermt.’

De kans bestaat dat de uitspraak van de rechter gevolgen heeft voor een zaak die momenteel loopt tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Op 11 juli had een organisatie die het eerste amendement verdedigt en die deel uitmaakt van de universiteit van Columbia, in naam van zeven personen klacht neergelegd tegen de president, nadat die hen de toegang tot zijn Twitteraccount had versperd.

Eerste Amendement van de grondwet van de Verenigde Staten

Wikipedia: