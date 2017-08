3 zinnen die geen enkele verkoper zou mogen gebruiken

Verkopers worden verondersteld meesters te zijn in het overtuigen van potentiële klanten om een gesprek aan te knopen. Of ze hen nu meteen iets willen verkopen of op een later tijdstip een afspraak willen maken, steeds komt het er op aan zichzelf een voet tussen de deur te praten.

Wat sommige verkopers echter lijken te vergeten is dat die potentiële klanten hun hele leven lang met verkopers te maken hebben gehad en allergisch zijn geworden voor een aantal typische introductie-zinnen, zoals onder meer de drie volgende constructies.

1. “Ik wou maar even kijken of alles goed gaat”

Heel wat mails en telefoons van verkopers en vertegenwoordigers beginnen met (een variant op) dit nonchalante zinnetje. Deze benadering zou moeten helpen om niet te opdringerig over te komen, maar daarbij wordt vaak vergeten dat hun correspondenten goed genoeg weten dat een verkoper nooit zomaar belt om te vragen hoe het gaat.

Een gesprek waarin de mogelijke klant al van de eerste zin het gevoel heeft dat er tegen hem of haar gelogen wordt, zal veel moeilijker verlopen. Wees daarom liever van in het begin eerlijk over de reden van het bericht of de telefoon.