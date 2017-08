Genderstereotypes in reclame blijken moeilijk uit te roeien

Adverteerders maken in hun campagnes nog altijd gebruik van stereotypes. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Geena Davis Institute on Gender in Media en de reclamegroep J. Walter Thompson (JWT).

De onderzoekers analyseerden voor de studie over de voorbije tien jaar tweeduizend inzendingen voor het reclamefestival Cannes Lions.

Tijdens dat tijdsbestek konden volgens de onderzoekers belangrijke sociale verschuivingen worden opgetekend, maar er wordt aan toegevoegd dat de adverteerders in die bredere transformatie niet zijn meegegaan.

Opgemerkt wordt daarbij dat mannen in de reclame nog altijd een overduidelijke dominante aanwezigheid behouden.

“Er is op tien jaar tijd helemaal niets veranderd,” betoogt Madeline Di Nonno, chief executive van het Geena Davis Institute. “De vooroordelen en reductieve normen die historisch met de reclamesector in verband werden gebracht, blijken nog steeds actief.”

Uitzonderingen

De personages in de reclames worden volgens de studie nog altijd slechts voor 5 procent door vrouwen vertolkt. Verder komen in de advertenties mannen zeven keer vaker aan het woord dan vrouwen, terwijl ze ook vier keer vaker op het scherm worden getoond.

“Bovendien moet worden geconcludeerd dat de vrouwen in de reclame niet verstandig of grappig worden getoond. Bovendien hebben ze meestal geen baan, maar zijn ze in de keuken terug te vinden,” werpt Di Nonno op. “Vrouwen worden in de reclames ook in geen geval als leiders uitgebeeld.”

Brent Choi, creatief directeur bij het reclamebureau JWT New York & Canada, merkt wel op dat een aantal adverteerders terzake een aantal merkbare vorderingen hebben laten optekenen.

Hij verwijst daarbij naar onder meer merken zoals Dove (Campaign for Real Beauty), Ariel (Share the Load), Always (Like a Girl) of het beeldhouwwerk Fearless Girl van State Street Global Advisors in New York.

Uit de conclusie van de studie blijkt echter dat deze vorderingen eerder als uitzonderingen moeten worden beschouwd en niet als pioniers van een echte verandering kunnen worden bestempeld. (mah)