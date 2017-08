Gouverneur Ankara verbiedt betogingen en concerten

Terwijl verschillende Belgische touroperatoren woensdagmiddag op de VRT radio kwamen vertellen dat het toerisme naar Turkije opnieuw in de lift zit en het land van president Erdogan na Spanje en Griekenland de meest populaire bestemming bij Belgische toeristen is, heeft de gouverneur van de Turkse hoofdstad Ankara een verbod op alle openbare samenkomsten en vormen van protest uitgevaardigd. Daaronder worden verstaan sit-ins, hongerstakingen, concerten en andere vergelijkbare evenementen.

Volgens de gouverneur is het verbod nodig om de openbare orde te beschermen, omdat zulke samenscholingen de kans op terroristische aanslagen vergroten en ze een doelwit kunnen vormen voor de Islamitische Staat en andere terreurgroepen. Het verbod geldt voorlopig voor de ganse maand augustus.

Het verbod werd uitgevaardigd nadat onrust was ontstaan over de verlengde arrestatie van twee Turkse onderwijzers, Nuriye Gulmen en Semih Ozakca, die nu al 140 dagen in hongerstaking zijn uit protest tegen hun ontslag, dat volgde op de zuivering van het ambtenarenapparaat, het leger en de media, die Erdogan doorvoerde na de gefaalde coup van juli 2016.

Het Turkse gerechtshof had een petitie om beide vrij te laten verworpen, ‘omdat hun leven niet in gevaar zou zijn’, een claim die door de advocaten van de twee onderwijzers wordt aangevochten.