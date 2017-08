Buren stellen zich over Europese Unie meest kritisch op

De Europese Unie wordt door zijn rechtstreekse buurlanden minder geliefd dan door de rest van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Eurobarometer.

De onderzoekers konden immers vaststellen dat in China, India en de Verenigde Staten – de drie grootste landen van de wereld – over de Europese Unie een positievere visie wordt gehanteerd dan in nabije naties zoals Rusland, Noorwegen en Zwitserland.

In Brazilië kan tegenover de Europese Unie een positieve reactie van 94 procent worden geregistreerd, gevolgd door China (84 procent), India (83 procent), Canada (79 procent), Japan (76 procent), de Verenigde Staten (75 procent), Australië (67 procent) en Turkije (54 procent).

“Een gelijkaardig resultaat kan in de rechtstreekse buurlanden echter niet worden opgetekend,” aldus Eurobarometer. “In Rusland, Noorwegen en Zwitserland worden slechts positieve scores tussen 43 procent en 46 procent geregistreerd.”

Terrorisme

Eurobarometer stelt ook dat de Europese Unie in het algemeen door de wereld als een stabiliserende kracht wordt beschouwd, al moeten daarbij tussen de verschillende landen met een aantal afwijkingen rekening worden gehouden.

Vastgesteld werd onder meer dat in India 82 procent van de ondervraagde bewoners van mening zijn dat de Europese Unie als een kracht van stabiliteit in een troebele wereld kan worden bestempeld.

In Turkije daalt dat cijfer weliswaar al tot 49 procent, maar in Rusland bestempeld slechts 33 procent de Europese Unie als een stabiliserend element. Daarentegen wordt Europa door 61 procent van de Russen als een bron van instabiliteit genoemd.

Uit het onderzoek bleek verder dat 56 procent van de burgers van de Europese Unie zich optimistisch opstelt over de toekomst van het continent. Dat betekent een stijging met 6 procent tegenover de herfst van vorig jaar. Ook zegt 42 procent van de ondervraagden vertrouwen te hebben, tegenover 36 procent vorig herfst en 32 procent anderhalf jaar geleden.

Anderzijds noemde 44 procent van de Europeanen het terrorisme als de grootste dreiging. Dat betekende een stijging met 12 procent tegenover de herfst van vorig jaar. Daarmee wordt terrorisme voor de eerste keer in de geschiedenis de grootste bekommernis van de Europese bevolking.

Immigratie is met een score van 38 procent de tweede belangrijkste bekommernis, gevolgd door de economische situatie (18 procent), de openbare financiën (17 procent) en de werkloosheid (15 procent). (mah)