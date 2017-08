Medisch toerisme is voor India een belangrijke groeimarkt

India is voor het medisch toerisme een bijzonder sterke groeimarkt. Het voorbije jaar werden in het land immers 361.060 buitenlandse patiënten voor de medische behandeling geregistreerd.

Dat betekende een stijging met 54,3 procent tegenover het jaar voordien. Dat heeft Mahesh Sharma, de Indiase minister van toerisme en cultuur, bekend gemaakt.

Tegenover drie jaar geleden kan er zelfs gewag worden gemaakt van een toename met 95,9 procent.

De meerderheid van de patiënten zijn afkomstig uit het Midden-Oosten, Afrika, Bangladesh, Afghanistan, Malediven, Pakistan, Bhutan en Sri Lanka. Geraamd wordt dat het medisch toerisme in India eind dit decennium een jaaromzet van 8 miljard dollar zal halen.

Exportproduct

Wellness en medische behandelingen zijn door het Indiase ministerie van toerisme als een belangrijke nichemarkt aangestipt.

In een rapport van van de Confederation of Indian Industry wordt benadrukt dat de aanwezigheid van ziekenhuizen van wereldklasse en hoogopgeleide medici de positie van het land als een geprefereerde bestemming voor medisch toerisme heeft versterkt.

“Een behandeling voor grote medische ingrepen kost in India slechts een fractie van de bedragen die in de ontwikkelde landen moeten worden betaald,” wordt in het rapport benadrukt. In sommige gevallen zouden de kosten in India tien keer lager liggen dan in de geïndustrialiseerde wereld.

Dit concurrerende kostenvoordeel zal er volgens het rapport tevens toe leiden dat India binnenkort ook een groter aantal medische toeristen uit de Verenigde Staten en Europa zal kunnen ontvangen.

Het land, dat nu voor medische doeleinden een visum voor drie bezoeken per jaar aanbiedt, wil de toegang tot zijn medische diensten voor buitenlandse patiënten nog verder versoepelen.

De onderzoekers wijzen er ook op dat de Indiase medische knowhow steeds meer een waardevol exportproduct worden. Daarbij wordt onder meer gewezen naar de toenemende vraag vanuit een aantal Afrikaanse landen, die op assistentie van Indiase partijen rekenen om onder meer ziekenhuizen te bouwen en te leiden (mah)