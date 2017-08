Tussen woord en daad: Waalse regering stelt afschaffing provincies uit tot… 2024

Er waait een nieuwe wind in Wallonië. Want na 30 jaar PS-beleid, zijn de Franstalige socialisten verdwenen uit het beleid. Paul Magnette (PS) heeft zich teruggetrokken in z’n Charleroi, en nieuwkomer Willy Borsus, een wat stugge man met landbouw-roots, nam de fakkel over voor de MR.

De nieuwe Waalse regering, onder leiding van Borsus, neemt geen vakantie deze zomer. Logisch eigenlijk, ze hebben maar anderhalf jaar meer om nog iets van hun regering te maken: in 2019 zijn er alweer verkiezingen. Maar één grote belofte van het regeerakkoord, de afschaffing van de provincies, is alweer verschoven naar 2024.

De Franstalige liberalen duwen nu meteen het gaspedaal in, en presenteren een pak hervormingen. Bedoeling is de Waalse overheid af te slanken, en vooral veel overbodige niveau’s en instellingen af te schaffen. Een hele reeks agentschappen en openbare instellingen worden aan banden gelegd. Er komen strengere controles op typische uitgaven die dienden om ‘bevriende instanties’ wat geld toe te schuiven: sponsoring maar ook de budgetten voor communicatiecampagnes.

Tegelijk blijkt meteen ook dat tussen woord en daad ook steeds politieke bezwaren staan. Hervormingen mogen, maar nooit al te bruusk. En dus wordt één van de kroonstukken van de hervorming, de afschaffing van de provincies, op de lange baan geschoven. Pas in 2024 zal Wallonië z’n provincies afschaffen.

Compleet overbodig niveau

Dat is slecht nieuws, ook voor het debat daarover in Vlaanderen.

Provincies zijn een compleet overbodig politiek niveau, een product uit het verleden toen er nog geen Vlaams, Waals en Brussels gewest bestonden. Maar de provincies voorzien politieke postjes en ook jobs voor een hele reeks ambtenaren. En dus raken ze maar niet afgeschaft.

Wallonië nam nu de handschoen op, maar door de zaak op lange baan te schuiven, doemt meteen de vraag op hoe serieus die afschaffing is. Ongetwijfeld komt bij de vorming van een nieuwe regering in Wallonië in 2019 de zaak terug op tafel.

Borsus focust zich meteen op wat wel haalbaar is in anderhalf jaar. Opvallend: in augustus organiseert hij drie ministerraden, dat meteen veel meer dan de federale en Vlaamse regering, die met vakantie zijn. De nieuwe Waalse regering doet het ook met 10 procent minder kabinetspersoneel, vooral omdat er één minister minder in de regering zit. De ministers leveren ook 10 procent loon in. En familieleden zoals kinderen, ouders, broers en zussen mogen niet meer voor kabinetten werken.

Overigens is er nog geen sprake van nieuwe regering in Brussel of voor de Waals-Brusselse federatie. De sleutel ligt daar bij Olivier Maingain, de baas van DéFI. Maar Maingain is wel met vakantie, hij maakt helemaal geen haast.