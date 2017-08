‘Goedkope’ Model 3 van Tesla is helemaal niet zo goedkoop

Maar dat ‘lage’ prijskaartje dekt niet de volledige lading. Je moet nog btw betalen op de wagen, een laadpaal installeren en wil je meer dan 350 km per volle batterij rijden, zal je wat euro’s moeten opleggen. Ook de typische Tesla-optie ‘autopiloot’ zit niet standaard in de wagen. Hoeveel de ‘betaalbare’ Tesla echt zal kosten? Reken maar zo’n 50.000 euro.

‘Long Range‘ versie +7.573 euro

Allereerst is er bij die prijs geen btw meegerekend. In België betaal je 21% btw op een auto en dat komt neer op zo’n 6.237 euro extra. Je start dus met rekenen bij 35.937 euro. Als je er verder niets aan toevoegt, blijft dat de ‘basisprijs’. Maar de nieuwe Tesla is te verkrijgen in twee modellen. Het basismodel kan 350 km rijden met een volle batterij en bereikt een topsnelheid van 210 km per uur. De ‘Long Range‘ versie kan sneller opladen en de batterij gaat ook langer mee: 500 km. Hij heeft een beter acceleratievermogen en gaat een halve seconde sneller naar 96 km/u, in 5,1 seconden. Zijn topsnelheid is 225 km/u. Voor die ‘Long Range‘ versie betaal je 9.000 dollar extra, zo’n 7.573 euro. Als je dus volledig wilt genieten van wat Tesla kan, staat de teller al op 45.100 euro inclusief btw.

‘Autopiloot’ +4.209 euro

Een van Tesla’s beroemdste functies is de ‘autopiloot’ waar de bestuurder alle mogelijke hulp krijgt van technologie op het gebied van veiligheid. Je auto rijdt ‘s ochtends zichzelf uit de garage en parkeert zich ‘s avonds terwijl jij weer naar binnen gaat. In de Tesla zit standaard alle hardware om er een zelfrijdende auto van te maken: acht camera’s, één radar en 12 ultrasone sensoren. Maar wil je ‘autopiloot’ dan zal je de software moeten kopen, zo’n 4.209 euro. Je kan die beperkte ‘autopiloot’ nog eens extra upgraden naar ‘volledig zelfrijdende besturing’ voor 2.525 euro. Dan brengt de auto je van A naar B zonder dat je de pedalen of het stuur moet aanraken. Kies je voor de tweede optie dan kost de ‘goedkope’ Tesla al 53.248 euro.