Hoe overleef je een vliegtuigramp?

1 of 5

Next

1. Vooraleer je thuis vertrekt, denk even na over wat je zou doen, mocht je moeten overleven in een van de verschillende delen van de wereld waar je over gaat vliegen.

De kans dat uw vliegtuig neerstort is zowat 1 op 5 miljoen, maar als het dan toch zover komt, ben je best goed voorbereid. David Learmount, Safety Editor van het magazine Flight International die meewerkte aan de serie Air Crash Investigation op National Geographic Channel geeft een aantal tips om een vliegtuigcrash te overleven.

Vlieg je over de Atlantische Oceaan, bedenk dan welke kledij je zou willen dragen moest je vliegtuig in zee storten. Denk aan waterafstotend en windwerend materiaal. Gore-Tex is meestal lichte kledij die je zowel tegen vocht als wind beschermt.