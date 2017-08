De Amerikaanse president Donald Trump heeft een nieuw mediaplatform gelanceerd om al zijn verwezenlijkheden beter in de kijker te plaatsen.

Het online kanaal wil naar eigen zeggen authentiek berichtgeving brengen, in tegenstelling tot het namaaknieuws dat volgens de president door een groot deel van de traditionele media wordt verspreid.

De nieuwe nieuwsshow werd gepresenteerd door Lara Yunaska, de echtgenote van Eric Trump, zoon van de Amerikaanse president.

De presentatrice merkte bij de eerste editie van de show op dat het Amerikaanse publiek wordt overspoeld door namaaknieuws en daardoor het risico loopt de authentieke berichtgeving over het hoofd te zien.

Onbaatzuchtig

In de eerste editie van de show verkondigde Lara Trump (34) onder meer dat de Amerikaanse president zijn salaris van 100.000 dollar voor het tweede kwartaal van dit jaar aan het Amerikaanse ministerie van onderwijs heeft geschonken.

“Dit is een president die Amerika voorrang geeft boven de eigen belangen,” aldus de presentatrice, die nog getuigde bijzonder trots te zijn op de onbaatzuchtige houding van de president.

Daarnaast wees ze erop dat de Amerikaanse werkloosheid tot het laagste niveau in meer dan vijftien jaar is teruggevallen. Tenslotte benadrukte Lara Trump dat de Amerikaanse aandelenmarkt een hoogconjunctuur laat optekenen.

Critici merken op dat alvast de bewering over de werkloosheid niet met de werkelijkheid klopt. “In juli van dit jaar werd een Amerikaanse werkloosheid van 4,4 procent opgetekend, maar in mei was al een niveau van 4,3 procent bereikt,” wordt er aangevoerd. “Bovendien werd een werkloosheid van 4,4 procent ook tien jaar geleden al eens geregistreerd.”

Volgens een aantal bronnen is Lara Yunaska ingehuurd door een digitaal marketingbedrijf dat zich al toespitst op de herverkiezingscampagne van Donald Trump over drie jaar.

Trump leeft al sinds zijn aantreden als president in een quasi constante conflictsituatie met het grootste deel van de Amerikaanse media, die volgens hem alleen maar onwaarheden vertellen. (mah)