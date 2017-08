Kan verouderingsproces snel als chronische ziekte worden gecatalogeerd?

Bepaalde virussen liggen aan de basis van ziektes, maar tegen een aantal aandoeningen zijn inmiddels vaccins ontwikkeld, zodat preventieve maatregelen tegen diverse problemen kunnen worden genomen. Ook het verouderingsproces kan tot problemen leiden en wetenschappers aan het Albert Einstein College of Medicine in New York zeggen dat er geneesmiddelen bestaan die de gezondheid kunnen beschermen en daarmee een oplossing kunnen bieden voor een aantal ziektes waarmee de mens op latere leeftijd geconfronteerd dreigt te worden.

De onderzoekers willen met klinische proeven van start gaan, maar vinden daarvoor voorlopig niet de noodzakelijke budgetten.

Eeuwige jeugd

“In de apotheken zijn volledige rekken te vinden met supplementen en lotions die de eeuwige jeugd beloven, maar er zijn op dit ogenblik nog geen erkende geneesmiddelen op de markt om het proces van de veroudering tegen te gaan” schrijft Akshat Rathi in het magazine Quartz.

“Professor Nir Barzilai, directeur van het Institute for Aging Research aan het Albert Einstein College, werpt echter op dat sommige producten bij dieren al hebben bewezen het verouderingsproces te kunnen afremmen en ook bij de mens wellicht werkzaam zullen blijken. Professor Barzilai verwijst daarbij naar de stof metformine, die al wordt gebruikt voor de bestrijding van bepaalde types diabetes.”

“Het dierenonderzoek heeft uitgewezen dat metformine ook ingezet zou kunnen worden om de vorming van kankers te beletten, hartaandoeningen te voorkomen en de cognitieve aftakeling tegen te gaan,” merkt Nir Barzilai op. De onderzoeker heeft inmiddels een dossier over de werking van metformine aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voorgelegd.

Volgens Akshat Rathi zijn er bovendien nog tal van andere producten die mogelijk nog efficiënter kunnen werken tegen het verouderingsproces. Hij verwijst daarbij onder meer naar rapamycine, een product dat bij orgaantransplantaties afstotingsverschijnselen moet tegengaan, maar bij muizen het verouderingsproces blijkt af te remmen.

Patentbescherming

Professor Barzilai hoopt snel zijn proefproject ‘Targeting Aging with Metformin’ (Tame), waarbij hij het product wil uittesten op drieduizend personen tussen zeventig en tachtig jaar oud, te kunnen starten. Tame zou vijf tot zeven jaar lopen en vergt een investering van een ongeveer 50 miljoen dollar.

“Ondanks alle aandacht die aan de vergrijzing wordt geschonken, beschikken de wetenschappers niet over een voldoende budget om hun onderzoek te kunnen starten,” zegt Akshat Rathi.

“Farmaceutische bedrijven blijken immers niet gauw geneigd te zijn om te investeren in research met bestaande geneesmiddelen, die vaak het einde van hun patentbescherming naderen en dan ook slechts beperkte winsten kunnen beloven.”

“Rekening houdend met de grote problemen die aan het verouderingsproces gekoppeld kunnen worden, is het waarschijnlijk dat de farmasector lucratieve opportuniteiten zal zien in de research naar nieuwe geneesmiddelen die de druk van de vergrijzing kunnen helpen aanpakken, maar het zou ongetwijfeld een verlies zijn indien bestaande succesvolle producten daarbij over het hoofd worden gezien,” zegt Akshat Rathi. (mah)