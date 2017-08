Topmanager Volkswagen bekent schuld in zaak met sjoemelsoftware

Schmidt werkte in de Amerikaanse stad Detroit, waar tussen 2012 en 2015 onder zijn leiding de uitstoot van 600.000 auto’s werd gemanipuleerd. Hij vertelde tegen toezichthouders dat de uitstoot op de baan hoger was door technische problemen. Maar eigenlijk werd er van software gebruikgemaakt om de uitstootcijfers te vervalsen. Begin dit jaar werd Schmidt opgepakt.

Vervolging afgekocht

Het dieselschandaal kwam in 2014 aan het licht. Volkswagen installeerde software waardoor een auto ‘wist’ of hij werd getest in een lab of wanneer hij op de weg reed. In de testsituatie werd de uitstoot beperkt. Op de weg stootten sommige auto’s veertig keer zo veel vervuilende stoffen uit als toegestaan. Er wordt geschat dat er wereldwijd met zo’n 11 miljoen auto’s gesjoemeld werd.

In januari heeft Volkswagen vervolging van het Amerikaanse gerecht afgekocht voor 4,3 miljard euro. Toch zijn naast Schmidt nog zeven Volkswagen-topmannen aangeklaagd in de VS. In december doet de rechtbank een uitspraak over de straf van Schmidt.