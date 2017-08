Zuhal Demir (N-VA) wil af van Turks burgerschap

Staatssecretaris voor Gelijkheid van Kansen Zuhal Demir (N-VA) wil af van haar Turkse nationaliteit. Ze heeft daartoe bij het Turks consulaat een aanvraag ingediend. In een Facebookpost maakt Demir duidelijk dat die aanvraag dateert van april jongstleden, net na het referendum van president Erdogan. Die volksraadpleging geeft Erdogan bijna onbeperkte macht. De staatssecretaris zegt het niet eens te kunnen zijn met het beleid dat in Turkije gevoerd wordt. Bij haar geboorte kreeg ze de dubbele nationaliteit omdat haar ouders van Turks-Koerdische afkomst zijn.

Staatssecretaris voor Gelijkheid van Kansen Zuhal Demir (N-VA) neemt afstand van haar Turkse nationaliteit. Dat zegt ze in een weekendinterview met De Morgen dat zaterdag verschijnt. Demir heeft een brief gestuurd naar het Turkse consulaat om de aanvraag in te dienen. “Ik herken me niet meer in het land waarin mijn ouders zijn opgegroeid’, zegt Demir.

“De kloof is te groot geworden. De groeiende invloed van de islam, de positie van de vrouw, de democratie en de minderheden: het gaat allemaal de verkeerde kant op.”

Demir heeft de dubbele nationaliteit, dat betekent dat ze naast Belg ook Turkse is. Ze kreeg de Turkse nationaliteit omdat iedereen met een Turkse moeder of vader die bij de geboorte toegekend krijgt. Demir is zelf geen voorstander van de dubbele nationaliteit. “Ofwel ben je Turk, ofwel ben je Belg”, zei ze vorig jaar. Demir is van Turks-Koerdische origine.

Demir: “De liefde is over”

Volgens de procedure voldoet Zuhal Demir aan alle voorwaarden om de opheffing van haar Turkse nationaliteit aan te vragen: ze wordt niet gezocht voor criminele feiten, heeft geen schulden bij de Turkse overheid en is ouder dan achttien jaar. Toch twijfelt Demir of Turkije haar aanvraag zal aanvaarden. “Maar dan heb ik tenminste duidelijk gemaakt dat de liefde over is”, zegt ze.

Professor nationaliteitsrecht Patrick Wautelet noemt de Turkse procedure een “blackbox”. “Er bestaat wel een procedure, maar je weet nooit wat het resultaat zal zijn. Je bent overgeleverd aan een politieke beslissing.”

Turks referendum

In een lange Facebook-post praat ze vol lof over het Turkije van vroeger, maar benadrukt ze dat ze “een Vlaamse vrouw geworden met trotse, Koerdische roots. “We zijn uit elkaar gegroeid, Turkije en ik.” Demir zegt dat ze de aanvraag al heeft ingediend vlak na het Turks referendum van 16 april, waarmee Erdogan meer macht en bevoegdheden krijgt.

“Turkije zal voor altijd deel uitmaken van mijn identiteit,” zegt ze ook. “Maar het burgerschap krijgt het nu terug. Ik wil het niet meer. Zelfs niet als souvenir . Het is onverenigbaar geworden met de vrouw die ik geworden ben. En met de job die ik mag uitvoeren. Een regeringslid kan geen twee heren dienen. Ik heb het paspoort niet gevraagd, maar vraag nu wel om het terug te kunnen geven. Hier scheiden onze wegen.”