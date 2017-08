Minst veilige land ter wereld is…

Singapore, Oezbekistan en IJsland zijn de veiligste landen ter wereld. De twijfelachtige eer voor minst veilige land gaat dit jaar naar Venezuela. Dat blijkt uit een onderzoek van Gallup, waarbij 1.000 mensen van 15 jaar en ouder werden geïnterviewd in 135 verschillende landen.

Op basis van dat onderzoek blijkt dit jaar dat Singapore het veiligste land ter wereld is. Oezbekistan volgt op de hielen en de bronzen medaille gaat naar IJsland. Al sinds 2013 staat Singapore in de top 3 van veiligste landen.

Op deze interactieve kaart kan je zelf het veiligheidsgevoel van verschillende landen zien. Hoe lager het cijfer, hoe hoger het veiligheidsgevoel.

Veilig

Het rapport is gebaseerd op het vertrouwen van de mensen in de lokale politie, hun persoonlijk veiligheidsgevoel en de indicatie van diefstal en geweld.

Verder in de lijst van veiligste landen staan het Verenigd Koninkrijk, Iran, Japan, Kosovo, Myanmar, Portugal, Zweden en de Verenigde Staten.

Minst veilig

Natuurlijk zijn er ook hekkensluiters in de lijst. Venezuela blijkt het meest onveilige land ter wereld te zijn. In Bolivië, Gabon, Zuid-Afrika, El Salvador en Liberia blijf je ook beter weg.

Venezuela staat niet voor het eerst op de laatste plek. Ook in 2013 en 2015 was het land al het meest onveilige land ter wereld. In 2014 kon het aanspraak maken op de titel van op één na meest onveilige land ter wereld.

Uit het onderzoek blijkt ook dat amper 14% van de ondervraagde mensen vertrouwen heeft in hun lokale politie en slechts 12 procent zich veilig voelt als ze ‘s nachts alleen naar naar huis moeten wandelen.