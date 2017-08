Toerisme in Vlaanderen groeit weer na moeilijke periode

Minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) publiceert voorlopige cijfers voor de eerste vier maanden van 2017, Wat blijkt? De toeristische sector in Vlaanderen doet het heel goed. Vergeleken met 2016 kreeg Vlaanderen al 311.600 meer toeristen over de vloer.

Volgens Weyts heeft toeristisch Vlaanderen in de eerste 4 maanden van het jaar 311.600 oftewel 9 procent meer toeristen ontvangen dan in dezelfde periode in 2016. Het aantal toeristische overnachtingen is met 6 procent gestegen: er werden 475.300 overnachtingen meer geregistreerd dan het voorbije jaar. Overnachtingen op naam van buitenlandse vrijetijds- en zakentoeristen stegen met 8 procent en de overnachtingen van binnenlandse vakantiegangers en zakenlui stegen met 5 procent.

Deze cijfers tonen aan dat de toeristische sector het zelfs beter doet dan de eerste 4 maanden van recordjaar 2015. “De toeristische sector bewijst zijn veerkracht”, zegt Ben Weyts. “Dat we de recordcijfers van 2015 nog overtreffen, is onverwacht goed nieuws”. Om meer cijfers te bekijken kan je terecht op de overheidssite t oerismevlaanderen .be

Vlaanderen krijgt vooral veel bezoek van Spanjaarden (toename van 29 procent) en Ieren (toename van 20 procent). Ook Russen (toename van 42 procent) tonen heel wat belangstelling in Vlaanderen. Duitsers en Nederlanders blijven het liefst slapen en hebben de sterkste stijging in het aantal overnachtingen.

Aanslagen

Na de aanslagen op 22 maart, kende de toeristische sector in Vlaanderen een dipje. Maar daar lijkt nu duidelijk verandering in te komen: “Het herstel na een moeilijk jaar lijkt normaal, maar de groeicijfers brengen de toeristische sector nu zelfs iets boven het niveau van de eerste 4 maanden van 2015, een echt toeristisch recordjaar”, luidt het in het bericht van Weyts. “De moeilijke periode is voorbij: we groeien weer”, zegt hij.

Hard werken

Volgens de minister is de nieuwe groei mogelijk gemaakt door het harde werk van Toerisme Vlaanderen en de toeristische sector.