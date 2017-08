Het Trump-presidentschap kende vorige week een bijna-dood-moment, maar de media waren met andere zaken bezig

De Amerikaanse president Trump is vrijdag voor een 17-daagse vakantie vertrokken naar Bedminster in de staat New Jersey, waar hij zal verblijven in een van de vele resorts die zijn vastgoedimperium rijk is. De man die zich er nooit voor schroomde de werkethiek van zijn voorganger Barack Obama in vraag te stellen heeft ondertussen 13 van de 28 weekends die zijn presidentschap al telt in een van zijn resorts doorgebracht. Het Witte Huis benadrukt dat Trump tijdens zijn afwezigheid gewoon blijft doorwerken.

De New Yorkse vastgoedmagnaat is aan vakantie toe, want hij heeft een van de donkerste weken achter de rug sinds hij op 21 januari zijn intrek nam in 1600 NM Pennsylvania Avenue in Washington DC.

De donkerste week van Donald Trump

Eerst kwam het bericht dat de afschaffing van Obamacare – door Trump tijdens de campagne beloofd ‘voor dag één van zijn presidentschap’ – totaal in de impasse zit. Dan was er speciaal aanklager Robert Mueller die zoon Donald Trump Jr. en anderen die hem bij een meeting met een Russische advocaat vergezelden wil dagvaarden in het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Hij en een reeks anderen zullen zal zich voor een ‘grand jury’ van 23 burgers moeten verantwoorden. Tenslotte was er de vaudeville rond de aanstelling en het quasi onmiddellijk daaropvolgende ontslag van communicatieverantwoordelijke Anthony Scaramucci, een ware schertsvertoning die tot op vandaag in de media blijft nazinderen.

Spencer Platt/Getty Images/AFP

Media is gefixeerd op het reality-tv-gehalte van dit presidentschap

Maar die media lijken dermate gebiologeerd door het reality-tv-gehalte van dit presidentschap dat het relevante vaak zo goed als onbesproken blijft. Het belangrijkste nieuws van de week was zonder meer de manier waarop het Amerikaanse Congres en de Senaat nieuwe sancties oplegden aan Iran, Noord-Korea en Rusland. Dat die sancties er zouden komen stond op voorhand al vast, maar

zonder meer spectaculair was de meerderheid waarmee de maatregelen zowel in het Congres (419 tegen 3) als in de Senaat (98 tegen 2) werden goedgekeurd. Cijfers die niet op een andere manier kunnen worden geïnterpreteerd dan als een motie van wantrouwen tegen deze president.

Uren na de stemming had Trump in een van zijn beruchte tweets nog maar eens zijn positie inzake Rusland duidelijk gemaakt. “Onze relatie met Rusland was nooit slechter en gevaarlijker dan vandaag. Jullie mogen daarvoor het Congres bedanken dat niet eens een gezondheidswet kan stemmen,” aldus de president.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can’t even give us HCare! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2017

Maar er zat voor Trump weinig anders op dan de sancties goed te keuren. Hij deed dat naar eigen zeggen ‘in het belang van de eenheid van het Amerikaanse volk’, doch betreurde tegelijkertijd de beperkingen die het systeem van ‘checks and balances’ – de grondslag van de Amerikaanse democratie – hem opleggen. ‘Ik kan veel beter dan het Congres goede deals met buitenlandse mogendheden sluiten voor het Amerikaanse volk,’ aldus nog Trump. Een uitspraak die men eerder van de bewoner van het presidentieel paleis in Ankara of Manilla zou verwachten.

Washington wil zich beschermen tegen kameleon-achtige houding van Trump tegenover Rusland

Waarom Trump blijft hameren op de normalisering van de relatie met Rusland en hij Poetin van elke mogelijke kritiek spaart blijft in de Amerikaanse hoofdstad een groot vraagteken. Misschien zal het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller ooit het antwoord geven, maar bovenstaande cijfers maken vooral duidelijk dat Washington de president inzake Rusland niet vertrouwt en dat de politiek zich wil beschermen tegen zijn kameleon-achtige attitude inzake Moskou.

[Ook vice-president Mike Pence sprak deze week nog eens in niet mis te verstande termen de Amerikaanse steun aan Georgië, Montenegro en Estland uit en beschuldigde Rusland er van ‘democratieën te ondermijnen’.]

John McCain, een ‘American Hero’ pur sang

De meest gevatte respons kwam van de ondertussen 81-jarige John McCain, de ex-presidentskandidaat en senator voor de staat Arizona, bij wie vorige maand een agressieve hersentumor werd vastgesteld en verwijderd.

McCain was tijdens de Vietnamoorlog een gevechtspiloot. Tijdens zijn drieëntwintigste bombardementsvlucht boven Noord-Vietnam werd hij neergeschoten door het Noord-Vietnamese leger en gevangen genomen. Hij verbleef 5 jaar in een strafkamp, waar hij gefolterd werd

Een ‘American hero’ pur sang dus, vooral omdat de Noord-Vietnamezen hem vrij wilden laten toen ze vernamen dat hij de zoon van admiraal McCain was. Maar de jonge McCain weigerde dit, tenzij Noord-Vietnam ook de andere krijgsgevangenen, die vóór McCain gevangen waren genomen, zouden vrijlaten.

Dat oorlogsverleden werd tijdens de presidentscampagne door Trump afgeserveerd met de boutade “I prefer soldiers that do not get caught” (“Ik verkies soldaten die zich niet gevangen laten nemen.) Trump zelf ontsnapte aan de Vietnamoorlog omdat hij nog studeerde en na zijn studies met een medisch probleem te kampen had.

Dat McCain nog altijd uit is op revanche en geen plannen toont om stilletjes van het toneel te verdwijnen, blijkt naast de manier waarop hij vorige week de ‘Obamacare Repeal Bill’ torpedeerde, ook nog eens uit zijn antwoord op Trumps tweet:

““Onze relatie met Rusland was nooit slechter en gevaarlijker dan vandaag. Jullie mogen daarvoor Poetin bedanken, die onze democratie aanvalt, onze buren binnenvalt en onze bondgenoten bedreigt.”

Our relationship w/ Russia is at dangerous low. You can thank Putin for attacking our democracy, invading neighbors & threatening our allies — John McCain (@SenJohnMcCain) August 3, 2017