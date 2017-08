Succes: 11 gewoontes om je van de middelmaat te onderscheiden

Wil succes wil hebben, moet zich van anderen weten te onderscheiden. Deze tips van het mannenmagazine Ask Men kunnen je daar een handje bij helpen:

1. Schep subtiel op

‘Subtiel’ is het sleutelwoord. Als je te veel uitpakt met je verwezenlijkingen en bezittingen, verlies je respect. De truc is dan ook om op te scheppen zonder als een opschepper over te komen. Dat doe je door de dingen waar je trots op bent terloops te vermelden en er zelf de aandacht niet op te vestigen. Laat het ook niet enkel over jezelf gaan. Wie anderen ophemelt, verhoogt de kans dat anderen voor hem hetzelfde zullen doen.

2. Communiceer

Er is niets zo belangrijk als effectieve communicatie om misverstanden te vermijden en als leider over te komen. Kies zorgvuldig je woorden wanneer je spreekt, wees zo specifiek mogelijk en hecht veel aandacht aan de context. Wacht niet gewoon af tot het terug jouw beurt is om te spreken. Luister aandachtig naar wat anderen zeggen. Dat is in de praktijk nog belangrijker voor een goede communicatie dan zelf goed kunnen spreken.

3. Breek een ontmoeting klassevol af

Soms kan je niet anders dan een gesprek of een meeting vroegtijdig verlaten. Leer hoe je met klasse vertrekt. Verzin geen excuses, want daar kom je oneerlijk mee over en het is ook helemaal niet nodig. Bedank de andere(n) gewoon voor hun tijd en wens hen een prettige dag.

4. Leer de fijnere dingen des levens kennen

Succesvolle mannen zijn connaisseurs en bon vivants. Je kennis van verfijnde zaken zoals goede restaurants, wijn, sigaren, kunst en literatuur demonstreert hoe gecultiveerd en stijlvol je bent en hoe goed je zou passen in hogere kringen. Je hoeft bovendien niet te doen alsof. Je verdiepen in de fijnere dingen des levens is best aangenaam.

5. Verzorg je manieren

Je bent geen student meer. Gebruik je gezond verstand en gedraag je als een man: behandel dames met respect, verzorg je handdruk, open deuren voor anderen en laat hen eerst passeren, zeg ‘alsjeblieft’ en ‘dank je wel’, kijk mensen in de ogen wanneer je tegen hen praat en onderbreek hen niet, leer de tafeletiquette, vloek niet en kruip niet in bed met de vrouw van je baas.

6. Spreek in het openbaar

Het is hoog tijd om je angst voor spreken in het openbaar achter je te laten. Oefen voor vrienden en familie en leer zonder angst een publiek toe te spreken. Goede sprekers zijn overigens erg zeldzaam en worden daardoor bewonderd voor hun vlotheid en zelfvertrouwen.

7. Netwerk

Hoe meer mensen je kent, hoe meer kansen zich zullen aanbieden. Dat is ook goed voor je imago want veel mensen kennen impliceert voor anderen dat je goed gezelschap bent. Een uitgebreid netwerk uitbouwen is niet vanzelfsprekend, maar de beste tips die je kan krijgen zijn: praat met zoveel mogelijk mensen en help hen zonder iets terug te verwachten.

8. Reis

Verruim je horizon door andere landen te bezoeken en andere culturen te leren kennen. Hiermee toon je aan dat je nieuwsgierig en ruimdenkend bent. Het levert je daarnaast ook interessante verhalen op die je kan delen op sociale aangelegenheden.

9. Wees positief

Niemand houdt van een zeurpiet. Klagen is immers irritant en heeft geen enkel nut. Blijf positief en doe je enthousiasme afstralen op de mensen rondom je. Zo zorg je er voor dat anderen je altijd graag zullen zien komen.

10. Draag stijlvolle kleren

Je fysieke verschijning is het eerste wat mensen zien en het eerste waarop ze zich een mening van je zullen vormen. Draag dus niet zomaar het eerste het beste en verzorg je kledingstijl.

pixabay

11. Blijf op de hoogte

Een succesvolle man weet wat er in de wereld gebeurt. Hij heeft een onderbouwde mening over allerlei onderwerpen en is dan ook in staat om met haast iedereen een intelligente discussie over van alles en nog wat te voeren. Ook is op de hoogte blijven niet bijster ingewikkeld: sla een krant open en leer bij.