Gemiddelde Bugatti-eigenaar heeft 42 wagens

De Franse autobouwer Bugatti – dochtermerk van de Duitse groep Volkswagen – lanceert zijn exclusieve model Chiron nu ook in de Verenigde Staten. Het model werd vorig jaar officieel voorgesteld op het autosalon van Genève.

Van de wagen, die op de Amerikaanse markt tegen een prijs van 2,99 miljoen dollar zal worden verkocht, worden in totaal vijfhonderd exemplaren geproduceerd.

De helft van de voorraad is inmiddels al verkocht of besteld, maar verwacht wordt dat ook de resterende eenheden binnen de kortste tijd een nieuwe eigenaar zullen hebben.

Woordvoerders van Bugatti merken daarbij op dat een groot aantal eerdere kopers al een sterke interesse in een bijkomend exemplaar heeft laten blijken.

Door zijn grote exclusiviteit kan de Bugatti Chiron op een bijzonder grote belangstelling van vermogende klanten rekenen. Manuela Höhne, woordvoerster van Bugatti, wijst er daarbij op dat honderd exemplaren werden verkocht zonder ooit door de eigenaar in de showroom te zijn bekeken.

Investeringswaarde

“De eigenaars van een Bugatti bezitten vaak een uitgebreide collectie wagens,” aldus Höhne tegenover het persbureau Bloomberg. “Gemiddeld heeft de klant van de Chiron een garage met tweeënveertig auto’s. Vele eigenaars van een Chiron willen één exemplaar om in onberispelijke staat in hun garage te kunnen houden, terwijl ze een tweede wagen willen om rond te toeren.”

Andere wagens in de collectie van deze verzamelaars zijn eveneens exclusieve types zoals een Koenigsegg Agera (2,5 miljoen dollar) of een Hennessey Venom (1,2 miljoen dollar).

Bij verzekeraar Hagerty Classic Car wordt benadrukt dat de Chiron ook een belangrijke investeringswaarde heeft, op voorwaarde dat het model competitief kan blijven tegenover het toekomstige aanbod van andere constructeurs.

Bugatti verkoopt ongeveer 37 procent van zijn wagens in Europa, tegenover 26 procent in het Midden-Oosten. Opmerkelijk is echter de lauwe bestelling op de Chinese markt, die echter een grotere interesse toont in meer klassieke ontwerpen zoals Rolls-Royce.

Chinezen die toch een Chiron kopen, willen de auto vooral in hun tweede woonst in Europa of het Midden-Oosten in de garage hebben staan. (mah)