Virtuele realiteit kan aan verouderde attracties een nieuw leven aanreiken. Dat zegt het magazine The Economist naar aanleiding van de heropening van de rollercoaster Kraken in het themapark SeaWorld Orlando in Florida.

Kraken werd zeventien jaar geleden geïntroduceerd, maar werd stilgelegd voor een maandenlange renovatie. Na de heropening in juni van dit jaar bleek de attractie op een opmerkelijk hernieuwde interesse van het publiek te kunnen rekenen. Dankzij virtuele realiteit bleek de oude rollercoaster aan de bezoekers dan ook een totaal nieuwe beleving te bieden.

“In het verleden wachtte een verouderde attractie alleen een complete ontmanteling en een vervanging door een spectaculairdere opvolger,” aldus The Economist. “De bouw van een nieuwe attractie vergt echter zware financiële inspanningen en is vooral voor kleinere amusementsparken een bijzonder risicovolle onderneming.”

Dankzij virtuele realiteit kan echter aan de verouderde attractie een nieuwe beleving worden gekoppeld zonder de volledige infrastructuur te moeten heropbouwen.”

In het geval van Kraken werd aan de attractie de beleving van een onderwater-reis, opgesmukt met prehistorische zeewezens en monsters, gegeven.

Nauwkeurig

The Economist merkt wel op dat virtuele realiteit in rollercoasters bijzonder eisen stelt. “Er is een groot verschil met traditionele toepassingen, wanneer de deelnemer stationair blijft of zijn eigen spieren gebruikt om zich te bewegen,” verduidelijkt het magazine.

“In een rollercoaster moet gegarandeerd worden dat het getoonde schouwspel overeenstemt met de bewegingen die de attractie maakt. Anders dreigt een massale misselijkheid.”

De problemen van het tijdsverschil tussen de beweging van het hoofd en de de reactie van de apparatuur op die gewijzigde situatie kon door verbeterde technologieën al wel grotendeels worden opgelost, maar nog niet op alle uitdagingen is een antwoord gevonden.

Onder meer wordt gewezen op een beweging die door het oog wordt opgemerkt, maar door het lichaam niet wordt ervaren.

“Dat kan door de rollercoaster goed worden opgevangen,” zegt The Economist. “Wanneer het signaal van de bril voor virtuele realiteit wordt ingesteld op de beweging van de attractie, zullen ook de ogen en oren van de bezoeker hetzelfde fenomeen ervaren.”

“Die overeenkomst moet echter bijzonder precies zijn afgesteld. Zelfs het kleinste verschil tussen het beeld van de bril en de beweging van de rollercoaster kan een misselijkmakend effect hebben.” (mah)