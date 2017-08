De ‘jackpot’ voor Nafi Thiam? Voor het geld moet je niet aan topatletiek doen

Nafi Thiam is de nieuwe wereldkampioene zevenkamp. Toch ging ze dit weekend niet met een grote buit naar huis. Het IAAF betaalde aan elke gouden medaillewinnaar 51.000 euro. De zilveren medaille was goed voor 25.000 euro, de bronzen medaillewinnaar nam 17.000 euro mee naar huis. Wie een wereldrecord wist te verbreken kreeg daar boven op nog een bonus van 85.000 euro. De som die uiteindelijk bij de atleet belandt is minder dan de helft van het prijzengeld. Die moeten vooral hun brood verdienen met sponsors.

Meeste geld via sponsors

Over haar prijzengeld zegt Nafi Thiam in La Dernière Heure: “Ik weet niet hoeveel de premie bedraagt.” Van die 51.000 euro gaan nog belastingen af.

“Er blijft voor mij maar de helft over. Dat zelfs niet. Ik heb alles wat ik nodig heb. Het geld dat ik met atletiek verdien, houd ik bij voor later. Ik ben niet iemand die veel uitgeeft. Ik ga geen fortuin verdienen in de atletiek. En als ik alles meteen vanaf het begin ga uitgeven, zal ik niet ver geraken.”

Het meeste verdient de gouden zevenkampster dankzij haar sponsors, onder andere Nike. Daar is ze één van de vier wereldwijde uithangborden. Maar ook Audi, Red Bull en Diamanti per Tutti maken van de diensten van de atlete gebruik om hun merk te promoten.

