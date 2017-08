Bart Staes (Groen): “Al midden mei wist het FAVV van de besmetting”

FAVV-baas Herman Diricks verdedigde zich gisteren met hand en tand en stelde de bevoegde ministers gerust. Dinsdag lanceert Groen-Europarlementslid Bart Staes een nieuwe aanval: “ Al midden mei wist het FAVV van de besmetting op basis van een onderzoek.”Dat is ferm in tegenspraak met wat het FAVV altijd zelf stelde: zij waren pas op 29 juli helemaal op de hoogte van het probleem. Staes baseert zich op documenten van de Europese Commissie, waarin sprake is van midden mei als eerste vaststelling van de besmetting. Die gebeurde door een privébedrijf, niet door het agentschap. Vanmorgen reageert de woordvoerster van het FAVV nu wel erg stelling. “Midden mei wist niemand in België dat er zich een probleem zou stellen met fipronil “, zegt woordvoerster Katrien Stragier. “Op 15 mei neemt het bedrijf dat staal in het kader van een eigen interne controle. Uit die analyse blijkt dat er mogelijk een probleem is van fipronil.”

Morgen moet FAVV uitleg geven

Het bedrijf brengt het FAVV op de hoogte. Maar dat staal volstond niet voor het FAVV om alarm te slaan. Want de waarden zijn niet problematisch, blijkt uit testen van het FAVV zelf, op dat moment:

“In onze analyses zijn niet dezelfde waarden vastgesteld, als diegene die op het document vermeld staan. Daarin zijn geen gevaarlijke waarden aangetroffen. Op basis daarvan hebben wij ons onderzoek verdergezet”.

Pas later komt het FAVV dan toch in actie: “Op 2 juni hebben we een melding binnengekregen dat er een probleem was met een lot eieren dat is geblokkeerd en niet in de handel is gekomen.”

Of daarmee nu de kous af is, moet blijken. Want in het rapport staat wel zwart op wit dat er al op 15 mei een probleem gesignaleerd werd. Morgen moet het FAVV samen met de ministers uitleg komen geven in de Kamer. Daar zal ongetwijfeld de wankele communicatie van het agentschap ook aan bod komen.