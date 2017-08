Waarom Tesla zo snel mogelijk van subsidies voor elektrische voertuigen af wil

De Tesla Model 3, de eerste elektrische wagen (EV) die zich richt op de massamarkt, kwam eind vorige maand op de markt. Journalisten toonden zich onmiddellijk dolenthousiast . CEO en stichter Elon Musk wist bij de presentatie te vertellen dat hij al een half miljoen voorbestellingen mocht noteren. Goed nieuws voor hem, maar misschien is nu de tijd aangebroken om zijn handen uit de zakken van de belastingbetaler te halen, schrijft Jenny Beth Martin in een opiniestuk

© SpaceX

“Musk is een man van vele ideeën: commerciële reizen in de ruimte, een hyperloop die je tegen 1300 km/per uur van Washington naar New York. Een tunnel die je ondergronds door Los Angeles laat rijden, trendy zonnepanelen voor je dak…

Maar hoe divers en ingenieus Musks ideeën ook mogen zijn, ze hebben alle één ding gemeen: niet één ervan zou op de kapitaalmarkten geld kunnen ophalen, indien er geen enorme – door de belastingbetaler gefinancierde – overheidssubsidies aan gekoppeld waren.

De Los Angeles Times berekende dat Musks initiatieven de voorbije jaren 5 miljard dollar uit de staatskoffers hebben gekregen. Ook nu is dat weer het geval, want voor elke verkochte Tesla Model 3 legt de overheid 7.500 dollar bij (wat de auteur hier niet vermeldt is dat het enkel om de eerste 200.000 verkochte wagens gaat). In een aantal staten komt daar nog eens een premie boven op. In Californië bijvoorbeeld krijgen kopers van elektrische wagens nog eens 2.500 dollar extra toegespeeld.

Vriendjeskapitalisme

Er bestaat een term voor dat gebruik: ‘vriendjeskapitalisme’, waarbij de regering de winners en verliezers aanduidt en geld beschikbaar maakt voor een bepaald bedrijf en niet voor een ander. Wie met andere woorden toegang heeft tot de de beslissingsnemers in Washington kan bijkomende inkomsten verzamelen, wie die toegang niet heeft kan dat niet.

Dat is economische theorie, maar waar het op neerkomt is het volgende:

“Waarom moeten mensen in Washington mijn zuurverdiende belastingcenten afnemen om de prijs van een elektrische wagen te verlagen voor een filmster in Hollywood?”

Goeie vraag. Het gemiddelde inkomen van iemand die met een Tesla Model X rijdt is 503.000 dollar, voor een eigenaar van een Tesla Model S is dat 267.000 dollar. Ook wie een straks een Model 3 bezit zal waarschijnlijk rond de 100.000 dollar per jaar verdienen.

Spencer Platt/Getty Images/AFP

Indien Leonardo DiCaprio een Tesla wil kopen- wel, fijn voor hem. Maar heeft hij daarvoor belastinggeld nodig dat door middenklassers moet worden opgehoest? Neen, hij heeft zelf meer dan genoeg geld.

Daarom hoop ik dat de Tesla’s Model 3 een gigantisch succes wordt, dat Musk uit zichzelf geld kan gaan verdienen en hij niet langer afhankelijk is van wat hij uit onze zakken haalt. […] Hallo president Trump, luister je?”

Wat zegt Musk?

Musk zelf is al langer vragende partij voor het afschaffen van subsidies voor elektrische wagens. Volgens hem heeft Tesla zo veel succes ondanks subsidies en niet dankzij de subsidies. Zijn redenering luidt als volgt:

“Al die irritante artikels, die laten uitschijnen dat Tesla enkel op subsidies overleeft, maken me gek. Hier is wat die idioten niet begrijpen. Tesla is niet alleen in de auto-industrie, dus al die argumenten houden enkel steek als we het enige autobedrijf in de markt zouden zijn. Dat zijn we niet, er zijn er vele. Wat telt is of we een relatief voordeel in de markt hebben.”

Volgens Musk heeft de concurrentie meer baat bij subsidies dan Tesla zelf en net daarom zouden ze beter worden afgeschaft, want “hoe minder subsidies hoe groter Tesla’s concurrentieel voordeel (de manier waarop een merk door potentiële klanten wordt gepercipieerd) zal worden.”

Vlaanderen en Nederland

Ook Vlaanderen geeft subsidies voor elektrische wagens. De premie geldt voor alle zero-emissie-wagens en bedraagt in 2017 maximaal 4.000 euro. Het maximumbedrag van de premie zal tot 2019 elk jaar verminderen. In Nederland bevordert een groot aantal gemeenten en overheidsinstellingen elektrisch rijden via verschillende subsidies en regelingen voor zowel elektrische voertuigen als oplaadpunten.