Luchtvaartmaatschappijen kunnen 30 miljard besparen door zonder piloten te vliegen

Als vliegtuigen straks zonder piloot de lucht in gaan zullen luchtvaartmaatschappijen zo’n 36 miljard dollar (30 miljard euro) per jaar kunnen besparen. De Zwitserse bank USB berekende dat dan niet enkel de personeelskosten zullen dalen, maar dat ook verzekeringspremies en brandstofkosten naar beneden gaan. Het idee klinkt aanlokkelijk, vraag blijft wie in een vliegtuig durft te stappen waarin geen piloot meevliegt?

Naast zelfrijdende auto’s zouden autonome vliegtuigen de toekomst zijn. Die toekomst is ook al nabij, want de technologie die vliegtuigen autonoom laat vliegen bestaat al. Boeing heeft al gezegd dat het toestellen heeft ontwikkeld die vanop afstand te besturen zijn. Vliegtuigen vliegen nu al deels automatisch: ze kunnen door een computer worden bestuurd om op te stijgen en te landen. Luchtvaartmaatschappijen kunnen zeker experimenteren met vliegtuigen zonder piloot.

Veel voordelen

De Financial Times maakte een analyse op basis van gegevens van de Zwitserse bank UBS. De zakenbank keek niet alleen naar de financiële kant, maar vond ook andere voordelen. Volgens hun onderzoek zou vliegen zonder een piloot de menselijke foutenfactor uitschakelen.

Veilig

De bank krijgt daarbij alvast gelijk van Joris Melkert, luchtvaartexpert bij de TU Delft. Volgens deze expert is een vliegtuig zonder piloot veiliger dan een vliegtuig met een piloot. Dat zegt hij in de Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad.

“Uit onderzoek blijkt dat bij 50 procent tot 75 procent van de ongelukken de piloot een negatieve invloed heeft. Wat we alleen niet weten, is hoe vaak een piloot de boel juist gered heeft, dat wordt namelijk niet bijgehouden.”

Liever niet

De analyse van USB concludeert dat de organisatie van testvluchten met één piloot in de cockpit en één piloot op de grond wenselijk is, maar commerciële luchtvaartmaatschappijen houden zich voorlopig nog op de vlakte af als het er om gaat vluchten zonder piloot uit te voeren. Ze hebben daarin geen ongelijk, want autonome vluchten hebben de perceptie tegen.

Volgens een onderzoek zouden passagiers liever een piloot zien in de cockpit. 8.000 mensen werden bevraagd en slechts 17 procent wou een vlucht meemaken zonder piloot. 54 procent van de bevraagden zegt nooit aan boord te zullen gaan van een vliegtuig waarin geen piloot aan boord is. Bij de jongeren zou 30% geen probleem hebben om zonder piloot te vliegen. Een percentage dat na verloop van tijd enkel zal stijgen.