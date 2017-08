“Noord-Korea heeft miniatuur-kernkop ontwikkeld”

Noord-Korea is er in geslaagd een miniatuur-kernkop te maken die binnen in zijn raketten kan worden geplaatst. Dat blijkt uit een vertrouwelijk verslag van de geheime dienst van het Defense Intelligence Agency, schrijft de Washington Post . Ook het Japanse ministerie van Defensie is er van overtuigd dat Noord-Korea nu over zo’n miniatuur-kernkop beschikt. Of Pyongyang het wapen al heeft uitgeprobeerd is niet duidelijk.