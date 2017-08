Het land met laagste werkloosheid in de EU is niet Duitsland, maar de Tsjechische Republiek. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat In juni zat 2,9% van de Tsjechen zonder werk. Duitsland telde diezelfde maand 3,8% werklozen, de Europese Unie 7,7%.

Goedkoop uurloon

Doorslaggevende factor in dit succes lijkt het goedkope uurloon te zijn. Tsjechië betaalt een uurloon van gemiddeld 10,2 euro uit. Het EU-gemiddelde is met 25,4 euro meer dan dubbel zo veel.

In tegenstelling tot andere EU-landen zijn nog vele Tsjechen aan de slag in de productiesector. Eén op elke drie jobs in het land wordt nog in een fabriek verricht.

Naast de goedkope lonen hebben ook door de overheid verleende subsidies belangrijk autofabrikanten als Peugeot, Citroën, Hyundai en Toyota er toe bewogen om in het land fabrieken neer te zetten.

Tsjechië is te afhankelijk van fabrieksjobs

Maar wat eerst een succesvolle strategie leek, blijkt zich nu tegen het land te keren: een gebrek aan opgeleide medewerkers heeft de lonen recent doen stijgen, wat de economie op korte termijn pijn kan doen.

De overheid bekijkt nu of meer kan worden geïnvesteerd in opleiding om zo meer jobs voor hooggeschoolden aan te trekken. Uit een recente studie van de OESO blijkt dat Tsjechië te afhankelijk is van productiejobs.

Maar zelfs indien de economie een groeivertraging zou kennen, blijven werkloosheidsratio zoals landen als Griekenland en Spanje die kennen nog ver weg.