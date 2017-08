FAVV blijft blunderen; regering neemt regie fipronilcrisis over

© VTM

Gelukkig voor de regering is er professor Jan Tytgat, zou een mens haast gaan denken. Want de onvermoeibare prof Toxicologie duikt nu elke dag op, op radio en televisie om duiding te geven. En dat doet hij op de heldere en zuivere manier die we eigenlijk van het agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) zouden verwachten. In zulke crisissen heeft de consument immers recht op duidelijkheid, en vooral iemand die hen dat ook verschaft. Net daarom is het FAVV destijds, na de dioxinecrisis, opgericht.

Tytgat dook gisteren op in de tv-journaals en legde daar uit hoe de nieuwste testresultaten moesten geïnterpreteerd worden. Hij stelde vooral gerust, ondanks de 0,92 milligram fipronil per kilogram ei. Die waarde, gevonden bij een controle-analyse, overschrijdt de Europese drempel.

“Zelfs als iemand die 50 kilogram weegt in 24 uur acht eieren eet, heeft hij maar een kleine kans op schade. Eieren eten is veilig”, zo verklaarde Tytgat op radio en televisie.

Zo vulde de professor Toxicologie als expert de leegte die het FAVV gisteren nadrukkelijk liet vallen, en dat na dagen van frustratie over hoe slecht het voedselagentschap al had gecommuniceerd. Het was diezelfde Tytgat die kritiek had op het FAVV afgelopen weekend, omdat ze niet in staat waren de resultaten van de testen openbaar te maken. Transparantie in wat er precies aan de hand is, en snel en duidelijk communiceren: het zijn allemaal eigenschappen die nodig zijn in een voedselcrisis. Omdat het FAVV gisteren weer niet thuis gaf, nam Tytgat dan maar de communicatieve regie over: hij stelde de bevolking gerust.

Regering kon niet anders dan heft in handen nemen