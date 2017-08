Winstpremies voor werknemers: vakbonden vrezen voor “sluipende drooglegging van de sociale zekerheid”

In dat akkoord legde de regering een gunstregime vast, waardoor werkgevers hun werknemers een winstpremie mogen uitbetalen die kan oplopen tot 16.000 euro. Die winstpremie ligt een pak hoger ligt dan nu., maar volgens de syndicaten zullen werknemers op die manier minder snel een loonsverhoging.

Drooglegging sociale zekerheid

Het lijkt een topidee: hogere bonussen voor werknemers , maar de vakbonden zijn er niet allemaal even gelukkig mee. Hoewel de nieuwe premie tot 30 procent van de loonmassa mag bedragen, zien de vakbonden het minder rooskleurig in.

De christelijke vakbond ACV ziet in de regeringsmaatregel “een sluipende drooglegging van de sociale zekerheid”, zo laten ze weten in een persbericht. Want, op de winstbonussen die bedrijven kunnen toekennen aan hun personeel moeten geen personenbelastingen betaald worden, zo schrijft De Tijd.

Om hun bewering te staven, halen ze de flexi-jobs aan die de regering ook heeft goedgekeurd, de 500 euro onbelast bijverdienen en het inruilen van bedrijfswagens voor extra nettoloon.

Geen loonsverhoging meer

Verder denkt de liberale vakbond ACLVB dat de winstpremie ervoor zal zorgen dat er geen bruto loonsverhogingen meer zullen toegekend worden. “Bedrijven zullen wachten op eventuele winst, om dan de werknemers een premie te geven zonder daarop socialezekerheidsbijdragen te betalen”, zegt de vakbond in een reactie aan de krant.

De vakbond ABVV is niet verrast door de maatregel: ‘Dit is nog maar eens het bewijs dat deze regering gewoon de eisen van het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) doorvoert’, wordt daar gezegd.

Volgens vicepremier Alexander De Croo van Open VLD zal het niet zo’n vaart lopen en zal de regering er streng op toezien dat bedrijven geen verschuiving doorvoeren van het brutoloon naar de fiscaal aantrekkelijke winstpremie.

Ondernemersorganisatie Unizo is wel enthousiast over de regel. Unizo-topman Karel Van Eetvelt verwacht dat heel wat KMO’s de winstpremie handig zullen gebruiken om hun werknemers te motiveren.