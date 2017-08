In België haalt het internet een gemiddelde snelheid van 27,3 megabits per seconde. Wereldwijd kunnen slechts zeven landen op een hogere gemiddelde snelheid terugvallen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Cable.co.uk en M-Lab.

De wereldwijde ranglijst wordt aangevoerd door Singapore, waar een gemiddelde snelheid van 55 megabits per seconde kon worden geregistreerd. Uit het onderzoek blijkt dat de top dertig uitsluitend door Europese en Aziatische landen is samengesteld.

Opmerkelijk is ook de relatief bescheiden positie van de Verenigde Staten, dat met 20 megabits per seconde slechts op een 21ste plaats is terug te vinden. Afrikaanse landen laten gemiddeld de langzaamste online snelheden optekenen.

Jemen

Singapore heeft op het gebied van online snelheden een duidelijke voorsprong op de rest van de wereld. Zweden eindigt immers met 40 megabits per seconde op de tweede plaats, gevolgd door Taiwan (34,4 Mbps), Denemarken (33,5 Mbps), Nederland (33,5 Mbps), Letland (30,3 Mbps) en Noorwegen (29 Mbps).

De top tien bestaat verder uit Hongkong (27 Mbps) en Zwitserland (26,9 Mbps).

Helemaal achteraan in de rangschikking staat Jemen, waar een snelheid van amper 0,34 megabits per seconde kon worden gemeten. Die kloof betekent dat het downloaden van een bioscoopfilm van 7,5 gigabyte in Singapore achttien minuten in beslag zou nemen, maar in Jemen zou oplopen tot meer dan twee dagen.

In West-Europa tonen onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland, Monaco en Italië relatief lage online snelheden.

De onderzoekers merken verder nog op dat wereldwijd 139 landen geconfronteerd worden met internetsnelheden die onder de grens van 10 megabits per seconde blijven. Dat niveau wordt door de Britse telecomregulator Ofcom bestempeld als het minimum om in de behoeften van een gemiddeld huishouden of een kleine onderneming te kunnen voldoen.

Het rapport maakt volgens Cable.co.uk verder duidelijk dat ook op het gebied van breedband kan worden gesproken over een eerste en een derde wereld. Een aantal van de armste ontwikkelingslanden bevinden zich ook op het gebied van internet helemaal achteraan. (mah)