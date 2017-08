Fiscus maakt werk van Google België

De Belgische fiscus treedt in de voetsporen van zijn collega’s in Engeland, Italië en Frankrijk en onderzoekt de financiële handel en wandel van het reclamebedrijf Google in België. Dat meldt de krant Le Soir.

Het jaarraport voor 2016 van het Belgische filiaal van Google bevestigt dat: “Op het moment dat de jaarverslagen werden goedgekeurd, was de controle nog steeds aan de gang.” Verder wordt gepreciseerd dat “het bedrijf momenteel met de fiscus onderhandelt om een akkoord te vinden.”

Net als in voormelde landen wordt ook in België Google er van verdacht minder inkomsten aan te geven dan daadwerkelijk worden gegenereerd.

Google Belgium rapporteert voor 2016 een omzet van 32 miljoen euro (+25%) en een winst van 1,9 miljoen, waarop 740.404 euro belastingen werden betaald. De fiscus denkt echter dat de omzet niet overeenstemt met de reële financiële activiteit van het bedrijf: het verkopen van advertentieruimte. Die reclame wordt namelijk vanuit Ierland gefactureerd, waar de Europese hoofdzetel van Google zich bevindt, en waar bedrijven fiscale gunsttarieven genieten. Die structuur heeft nog weinig geheimen en vormt een onderdeel van de agressieve belastingstrategie die bekend staat als de ‘Dutch Sandwich’.

Double Irish en Dutch Sandwich

Google maakt in de EU-landen eerst gebruik van een ‘double Irish’-structuur om de verschillen tussen de lokale en Ierse belastingcode te exploiteren en maakt daarbij nog een tussenstop in Nederland (de “Dutch sandwich”) om zo ook loonbelasting te vermijden.

De reële omzet van Google in België is moeilijk in te schatten, omdat het bedrijf zijn verkopen niet land per land vrijgeeft. Volgens het IAB, de organisatie die de online reclamesector vertegenwoordigt, wordt in België jaarlijks 946 miljoen euro aan online reclame gespendeerd. Google is marktleider en neemt daar dus een groot gedeelte van voor zijn rekening. Wat betreft ‘search’, dat is de reclame die onder zoekopdrachten verschijnt, zou Google volgens het IAB al 164 miljoen euro per jaar incasseren. Resten nog de inkomsten uit YouTube en Doubleclick…

De aangegeven 32 miljoen euro lijken dus inderdaad maar een fractie van wat het bedrijf daadwerkelijk aan inkomsten in ons land genereert.

Fiscus wint niet altijd

Kwam de fiscus in zowel Engeland als Italië tot een minnelijke schikking met Google, dan beet de Franse fiscus recent in het zand. De administratieve rechtbank van Parijs heeft recent een fiscale navordering van 1,15 miljard euro die Frankrijk aan Google had opgelegd voor de jaren 2005 tot 2010 geannuleerd.

Volgens de rechtbank heeft de internetzoekmachine in Frankrijk geen ‘établissement stable’ (stabiele vestiging) en worden de meeste activiteiten vanuit Ierland uitgevoerd, waardoor het bedrijf niets illegaals ten laste kan worden gelegd. De Franse overheid heeft alvast beloofd in beroep te gaan.

De rechters gaan ervan uit dat de 500 werknemers van Google Frankrijk niet zelf advertenties online kunnen zetten, maar daarvoor telkens de toelating van Google Ierland nodig hebben. Verder bevinden ook de servers die Google toelaten zijn activiteiten uit te voeren niet in Frankrijk. Google is dus in juridische termen geen ‘établissement stable’ naar Frans recht en kan als gevolg daarvan niets illegaals ten laste worden gelegd.