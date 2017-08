Noord-Korea dreigt met aanval op Amerikaanse legerbasis in Guam

Uren nadat de Amerikaanse president Donald Trump het Noord-Koreaanse regime had gewaarschuwd voor de gevolgen van de aanhoudende dreigementen aan het adres van de VS, kwam er ook oorlogstaal vanuit Pyongyang.

In een communiqué van het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA dreigt het regime van dictator Kim Jong-un er mee Guam aan te vallen met een middellangeafstandsraket Hwasong-12. Volgens een legerwoordvoerder ligt daarvoor een aanvalsplan klaar dat direct kan worden uitgevoerd zodra Kim Jong-un daartoe besluit.

Guam is een eiland dat deel uitmaakt van de regio Micronesië en het vormt een afzonderlijk grondgebied van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben op Guam een belangrijke marine- en luchtmachtbasis. Op het eiland wonen 160.000 mensen.

Noord-Korea heeft miniatuur-kernkoppen

Eerder op de dag raakte bekend dat Noord-Korea er in geslaagd is een miniatuur-kernkop te ontwikkelen die binnen in zijn raketten kan worden gemonteerd. Het zou om een belangrijke doorbraak gaan omdat Noord-Korea nu voor het eerst een kernaanval zou kunnen uitvoeren. Volgens schattingen van de Verenigde Staten zou Noord-Korea al in 2018 een eerste intercontinentale ballistische raket kunnen afvuren, maar het land lijkt bepaalde mijlpalen nu veel sneller te realiseren dan experts eerst voor mogelijk achtten.

Diezelfde experts schatten dat het regime van Kim Jong-un nu al over 30 tot 60 nucleaire bommen beschikt.

Later dinsdag verwittigde de Amerikaanse president Noord-Korea voor een mogelijke escalatie. Hij beloofde dat land “vuur, woede en uiteraard machtsvertoon, zoals de wereld nooit eerder heeft gezien.”

Rasmussen: Gevaarlijk precedent

Voormalig Navo secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen waarschuwt op Twitter voor de oorlogstaal van Trump. Ook militaire experts maken zich zorgen. Door zijn woordgebruik zou Trump de opties voor de VS steeds verder beperken.

‘Fire & fury’ warning aimed at frightening Beijing as well as Pyongyang. But Presidential red lines not enforced set dangerous precedents. — AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) August 8, 2017