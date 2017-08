Costa Rica elimineert tegen 2021 alle wegwerpplastic

Vanaf 2021 mag in Costa Rica geen plastic voor eenmalig gebruik meer verkocht worden. Het gaat om een wereldprimeur. Tegen dan wil de deze Midden-Amerikaanse republiek ook CO2-neutraal zijn en de ontbossing blijvend aanpakken.

Costa Rica wil het eerste land ter wereld zijn met een duidelijke strategie die eenmalig gebruik van plastic wil elimineren, meldt The Costarican News . Plastic zakjes, rietjes, koffie-lepeltjes, doosjes en wegwerpbestek zullen tegen 2021 in het land niet meer te vinden zijn. Deze doelstelling moet worden gerealiseerd mits een aanpassing van het beleid in de gemeenten, door in te zetten op alternatieven voor plastic en via wetenschappelijk onderzoek. Biologisch afbreekbare alternatieven moeten het wegwerpplastic vervangen.

Geen plastic, geen ontbossing, geen CO 2

Costa Rica is speelt een voortrekkersrol inzake ecologie. Tien jaar geleden al besloot het land om in 2021 volledig CO 2 -neutraal te willen zijn. Ook de ontbossing pakt Costa Rica nu aan. Sinds 1984 is de bosoppervlakte er verdubbeld van 26 procent naar 52 procent. De anti-plastic-doelstelling is een initiatief van de Costa Ricaanse ministeries van gezondheid, milieu en energie, met de steun van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, lokale overheden en verschillende groepen particuliere sectoren.

Alternatieven voor plastic

In Costa Rica wordt er dagelijks 4.000 ton afval geproduceerd, 1/5 daarvan wordt niet opgehaald en belandt in de natuur: in bossen, rivieren, meren en stranden. Om die afvalberg te verkleinen kan wegwerpplastic vervangen worden door recycleerbaar materiaal. Zo wonnen drie studenten chemie aan de Universidad de Costa Rica vorig jaar een prijs met hun alternatief voor plastic op basis van bananen en celluloseacetaat. Hun alternatief is 5 keer sterker dan de huidige plastic zakjes en wordt door de natuur afgebroken in 18 maanden tijd.

Plastic zakjes vormen 40 procent van het afval in de Noordzee. In Vlaanderen is er nog geen verbod op plastic wegwerpzakjes, in Wallonië, Italië en Frankrijk al wel.