Bikini’s of boerka’s? AfD bezorgt Duitse verkiezingscampagne kleur en controverse

De Duitsers trekken op 24 september naar de stembus. Tenzij er nog een bom uit de lucht valt, lijkt Angela Merkel zich op te mogen maken voor een vierde ambtstermijn. Maar in de slaapverwekkende campagne mengt zich nu in extremis nog de uiterst-rechtse Alternative für Deutschland (AfD). En ze doet dat op eenzelfde manier als vier jaar geleden, toen ze voor het eerst het politieke toneel betrad: door polarisatie te creëren.

De affiches in het Duitse straatbeeld verschillen weinig van wat bij ons in verkiezingstijd te zien is: glimlachende kandidaten, goedkope slogans, gelukkige families… Niets dat de politiek-correcte kerk zou kunnen choqueren.

AXEL SCHMIDT / AFP

De AfD heeft geen boodschap aan traditie

De AfD heeft geen boodschap aan traditie en kiest voor een reeks controversiële affiches. Op een daarvan staan drie vrouwen, in bikini op het strand gefotografeerd.

Boerka’s?“ Wij verkiezen bikini’s

© AfD

Onderaan dan de slogan van de campagne: “Duitsland, ik reken op je”. De reacties konden niet uitblijven en zijn voorspelbaar: men verwijt het AfD xenofobe boodschappen te verspreiden, maar ook in macho-gedrag te vervallen, door vrouwelijk schoon te misbruiken om politieke doelstellingen te promoten. Ook binnen de partij tekenen sommigen voorbehoud aan bij de affiches.

Andere affiches van dezelfde campagne vallen op door de achterliggende boodschap, eerder dan door het visueel waarneembare.

“Kleurendiversiteit?” Hebben we al

© AfD

“Nieuwe Duitsers?” Maken we zelf

© AfD

En steeds opnieuw de slogan: “Duitsland, ik reken op je”

De campagne werd ontworpen door Thor Kunkel, een 53-jarige uitgever die door het weekblad Der Spiegel wordt omschreven als ‘een man van de NPD, maar dan met speed’ (De NPD is een weinig bekende extreem-rechtse partij in Duitsland, de ‘speed’ is een allusie op het gebruik van amfetamines.) Kunkel zelf zegt in het weekblad Stern “dat het AfD ‘storende waarheden’ durft aan kaarten in een door links gedomineerde ideeënmarkt.”

“Slechte publiciteit, is nog altijd beter dan geen publiciteit,” zegt onder andere ene Donald Trump. Maar de polemiek die de AfD-affiches in Duitsland hebben doen ontstaan lijken voorlopig een averechts effect te genereren. Ooit de derde partij, met 14% van de stemmen, zou ze volgens de peilingen in september genoegen moeten nemen met 8%, iets meer dan de helft van haar record dus.

Van anti-euro naar anti-islampartij

De opkomst van de AfD – ooit een anti-europartij geleid door Duitse intellectuelen, maar dan overgenomen door populisten – ten tijde van de migrantencrisis blijft zonder meer spectaculair.

In 4 jaar tijd is de partij er in geslaagd een plaats te verwerven in ruim 13 van de 16 Duitse deelstaten. De kans dat de ze in september als allereerste uiterst-rechtse partij de Bundestag mag binnentreden is groot, want daarvoor volstaat het de kiesdrempel van 5% te halen.

Maar de kans dat de AfD in regeringsdeelname wordt betrokken is dan weer nul. Alle andere partijen hebben daarvoor het cordon sanitaire opgetrokken.