Mogelijk zullen uiteindelijk economische belangen het idee van een zelfstandig Catalonië, onafhankelijk van Spanje, laten opbergen. Dat zegt Esteban Duarte, Spaans correspondent van het persbureau Bloomberg.

Carles Puigdemont, regionaal president van Catalonië, hoopt nog altijd in oktober een referendum over de onafhankelijkheid van de regio te kunnen organiseren, maar de steun voor een zelfstandige toekomst blijkt volgens Duarte steeds verder af te kalven.

Nog slechts 35 procent van de Catalaanse bevolking zou immers de onafhankelijkheid willen steunen, tegenover een piek van 49 procent vier jaar geleden.

Vooral de economie blijkt daarin een belangrijke rol te spelen.

Crisis

“Het idee van een onafhankelijk Catalonië heeft nooit veel bijval genoten, tot Spanje eind vorig decennium door de economische crisis zwaar werd getroffen,” aldus Esteban Duarte. “Daarbij kwam ook een belangrijke corruptie aan het licht. Deze problemen ondermijnden de Catalaanse rijkdom en het vertrouwen van de lokale bevolking in de Spaanse staat.”

“Daardoor groeide de steun voor een onafhankelijkheid. Inmiddels heeft de Spaanse economie zich echter grotendeels hersteld. De werkloosheid is op vier jaar tijd van 26 procent naar 17 procent teruggevallen en de economie groei met meer dan 3 procent per jaar. Gematigde Catalanen aarzelen dan ook om dat herstel door onrust in het gedrang te brengen.”

Carles Puigdemont stelt echter dat een heropleving van de economie geen negatieve impact zal hebben op de separatistische beweging. Medestanders van de onafhankelijkheid maken gewag van een economische intimidatie door de Spaanse centrale regering, die volgens hen uiteindelijk contraproductief zal werken.

Catalaanse bedrijfsleiders – ook binnen de separatistische beweging – erkennen echter dat een politieke confrontatie met Spanje bijzonder problematisch zou kunnen worden. Daarbij wordt benadrukt dat mogelijke acties rond de onafhankelijkheidsbeweging – zoals algemene stakingen – het bedrijfsleven in de regio bijzonder grote schade zouden kunnen berokkenen. (mah)