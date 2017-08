Amerikaanse diplomaten weg uit Cuba door aanval met ultrasoon wapen?

Tenminste vijf Amerikaanse en één Canadese diplomaat, die allen in Cuba waren gestationeerd, hebben zich de voorbije weken en maanden beklaagd over gehoorproblemen. De Canadees meldde zich donderdag , nadat eerder al een reeks Amerikaanse diplomaten en hun families in Havana ‘mysterieuze gezondheidsproblemen’ hadden laten vaststellen, die worden gekenmerkt door abnormale symptomen en gehoorverlies.

De incidenten luiden een nieuwe episode in de betrekkingen tussen Cuba en de VS in, nadat onder de regering Obama in 2015 een détente was aangekondigd en in Havana de Amerikaanse ambassade (foto) was heropend.

Akoestische aanvallen

Amerikaanse officials maken na onderzoek melding van ‘audio-apparatuur’ onder de vorm van een ultrasoon wapen, dat door de Cubanen zou zijn ingezet om een ‘akoestische aanval’ uit te voeren. Die zou de oorzaak vormen van de gezondheidsproblemen van de diplomaten en een aantal familieleden.

De problemen begonnen in de herfst van 2016 en werden voor een aantal onder hen zo erg, dat ze terugkeerden naar de VS. Na maanden van onderzoek kwamen de Amerikanen tot de conclusie dat de diplomaten met een gesofisticeerd en onhoorbaar audio-wapen waren aangevallen, dat in of buiten hun woningen was geïnstalleerd. De woningen van het ambassadepersoneel zijn eigendom van Cuba.

Volgens het persbureau AP is het niet duidelijk of men zo het gehoor van de betrokken wilde beschadigen of dat ze een ander doel hadden. Als tegenmaatregel wees Amerika in mei alvast 2 Cubanen uit, die in de ambassade in Washington waren tewerkgesteld.

Rusland, again?

De Cubaanse geheime dienst voert surveillance-opdrachten uit op alle buitenlandse diplomaten die op het eiland vertoeven, met speciale aandacht voor het Amerikaanse diplomatiek personeel. Toch houden de Amerikanen rekening met een missie die buiten het weten van Cuba om op het eiland werd opgezet. Daarbij wordt in eerste instantie aan Rusland gedacht.

Cuba ontkent alle aantijgingen en zegt ondertussen samen met de VS en Canada een ‘uitgebreid en prioritair’ onderzoek te zijn opgestart.