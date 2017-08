In het Italiaanse Ortona stroomt 24/7 gratis wijn uit een wijnfontein

In de Zuid-Italiaanse streek Abruzzo drinken Italianen veel Montepulciano d’Abruzzo. De lokale wijn stroomt dan ook 24/7 gratis uit een fontein in het dorpje Caldari di Ortona, dat op de pelgrimsroute Camino di San Tommaso ligt.

Niet bedoeld om je te bezatten

De fontein werd ontworpen door architect Rocco Valentini en werd eind vorig jaar geplaatst door de lokale wijngaard Dora Sarchese. De wijn die eruit stroomt is gemaakt van de montepulcianodruif. De fontein is open 24/7 en ervan drinken is gratis.

De wijngaard waarschuwt verder dat het niet de bedoeling is je aan de fontein te bezatten. Ortona wil een plaats voor pelgrims en wijnliefhebbers zijn.

In Spanje werd door de Bodegas Irache al in 1991 een wijnfontein geplaatst in een klooster dat op de pelgrimsroute Camino de Santiago, in Iratxe (provincie Navarra).

Ook in de oudheid werden fonteinen met wijn gevuld om gasten te imponeren. Zo liet de Engelse koning Henry VIII in 1520 een wijnfontein bouwen ter gelegenheid van het bezoek van de Franse koning Francis I.