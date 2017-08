Proximus, Telenet en Orange werken aan uitbreiding 4,5G-netwerk

We doen steeds meer beroep op onze smartphone en gebruiken dus ook steeds meer mobiel internet. Daar spelen providers op in door hun technologie sneller te maken. Tegen 2020 zou de volledig nieuwe en razendsnelle 5G-technologie klaar moeten zijn, maar ondertussen kan je op steeds meer plaatsen 4,5G ontvangen.

Het supersnelle 4,5G netwerk van #Proximus wint terrein: nu al in 7 Belgische steden en het bereik blijft toenemen: https://t.co/So36vdUidv — Proximus Group (@Proximus_Group) August 11, 2017

Die techniek heeft een theoretische maximumsnelheid van 900 Mbps, terwijl de huidige 4G en 4G+ goed zijn voor een maximum van 150 Mbps en 225 Mbps. 4,5G was al langer actief in Antwerpen, Gent en Charleroi en is nu ook beschikbaar in Aalst, Brugge, Leuven, Nieuwpoort en Sint-Niklaas. Hierna zijn Namen en Luik aan de beurt. Brussel moet nog wachten door de strenge stralingsnormen.

Supersnel mobiel internet niet voor alle smartphones

Ook Telenet en Orange werken met de technologie. Volgens Belga heeft Telenet al 4,5G in de meeste grote Vlaamse steden, terwijl Orange vooral mikt op drukke plaatsen rond scholen en voetbalstadions in steden zoals Gent, Leuven, Luik, Namen en Antwerpen.

Om van de technologie gebruik te kunnen maken, moet je wel beschikken over een toestel dat er compatibel mee is. Onder andere de iPhone 7, HTC U11, Huawei P10, LG G6, Samsung Galaxy S8 en Sony Xperia XZ Premium hebben die technologie.