Amerikaanse ‘alt-right’ ontwikkelt noodgedwongen een eigen economie

Bij rellen in de Amerikaanse stad Charlottesville in de staat Virginia is zaterdag een dode gevallen toen een man met zijn wagen in een massa betogers inreed. Nog eens 35 mensen raakten gewond.

In de stad zou zaterdag een grote betoging van Amerikaans uiterst-rechts plaatsvinden, met vertegenwoordigers van groepen als de KKK, White Supremacy, neo-nazi-groeperingen, maar ook aanhangers van de zogenaamde ‘alt-right’-beweging.

In de aanloop naar de betoging van zaterdag – door David Duke, de voormalige topman van de Ku Klux Klan (KKK), uitgeroepen tot ‘een keerpunt in de geschiedenis’ – waren al relletjes losgebarsten tussen extreem-rechts en linkse tegenbetogers. In de nasleep van de tragedie verloren nog eens 2 politiemensen het leven bij een helikopterincident.

A drone captured the terrifying moment a car plowed into the crowd in Charlottesville, Virginia pic.twitter.com/9YbX73bhCS — NBC News (@NBCNews) August 13, 2017

‘Alt-right’

De ‘alt-right’ (afkorting voor alternative right of“alternatief rechts”) is geen organisatie, maar eerder een verzamelnaam voor enerzijds een subcultuur van internetgebruikers, anderzijds een verzameling extreemrechtse ideologen, die hun afkeer van de Amerikaanse Grondwet en het conservatisme niet onder stoelen en banken steken en voor een sterk gecentraliseerde overheid pleiten, die ze nodig achten om een ‘blanke heerschappij’ te garanderen.

De naam zou zijn bedacht door Amerikaanse journalist en white supremacist Richard Spencer. Op die manier wilde hij zijn variant van rechts extremisme de Amerikaanse mainstream inloodsen.

De term werd bekend tijdens de verkiezingscampagne 2016, toen Hillary Clinton de ‘alt-right’ voor het eerst benoemde, wat een stroom van media-aandacht op gang bracht.

Het was vooral de website Breitbart die de standpunten van de ‘alt-right’ verdedigde en voluit de kaart van Donald Trump trok, die zich nochtans verschillende keren van David Duke en co heeft gedistantieerd.

Flashback to how this all started. #FakeNews made up David Duke endorsement, then acted like Trump never disavowed 😡pic.twitter.com/VmvBcVRkoV — Stump 4 Trump (@Stump4TrumpPAC) August 13, 2017

Ook KKK-leider David Duke eiste zaterdag in het tumult nog eens de overwinning van president Trump als die van de ‘blanke Amerikanen’ op.

David Duke in #Charlottesville saying this Nazi, #UniteTheRight fiasco “fulfills the promises of Donald Trump.” pic.twitter.com/whTcWf0j8U — Holly O’Reilly (@AynRandPaulRyan) August 12, 2017

I would recommend you take a good look in the mirror & remember it was White Americans who put you in the presidency, not radical leftists. https://t.co/Rkfs7O2Ykr — David Duke (@DrDavidDuke) August 12, 2017

‘Alt-right’ heeft stilaan een eigen economie

De Los Angeles Times’ Matt Pearce publiceerde nog voor zaterdag een interessant stuk over de manier waarop uiterst-rechts ondertussen een eigen economie aan het ontwikkelen is:

“De betoging moest de grootste in decennia worden, maar in de dagen daarvoor begon Airbnb de accounts van deelnemers aan de betoging – die slaapplekken in de regio hadden gereserveerd – te blokkeren. Het bedrijf eist namelijk dat zijn leden ‘mensen accepteren, ongeacht ras, godsdienst, etniciteit e.a., iets waar de blanke nationalisten – die ook op andere platformen worden geweigerd – niet akkoord mee kunnen gaan. Een klap in het gelaat van de organisatoren.”

Maar dit was niet de eerste keer dat uiterst-rechts mensen moest vinden die zijn leden diensten kon verschaffen. De oplossing ligt dan veelal bij die eigen leden om met oplossingen voor de dag te komen. De voorbije twee jaar hebben een reeks startups sociale mediaplatformen en financiële diensten opgericht die zich richten op uiterst-rechtse internetgebruikers, omdat Silicon Valley (lees Facebook, Twitter, Google, etc…) hen de rug toekeert. Berichten en reclame die verband houden met het uiterst-rechtse gedachtengoed worden daar steeds vaker verboden.

Een schaduw Silicon Valley

“Deze nieuwe bedrijfjes zijn miniscuul, in verhouding to hun concurrenten, maar stap voor stap ontwikkelt zich hier een nieuwe economie, een ‘schaduw Silicon Valley’, zij het met minder regels,” schrijft Pearce.

Een van die startups is GAB, dat zich zelf als een ‘reclamevrij sociaal netwerk promoot voor mensen die in vrije meningsuiting, individuele vrijheden en het vrij verkeer van online informatie’ geloven. Het platform werd al snel de verzamelplaats voor alle leden van de “alt-right” die nog tijdens de voorbije presidentscampagne van Twitter werden verbannen. Een van de meest populaire posts van vorige week stond er te lezen onder de titel “I ❤ BEING WHITE.”

Een ander voorbeeld is Hatreon, een alternatief voor Patreon, de website die individuen toelaat internetinitiatieven te sponsoren. Omdat Patreon giften voor extreem-rechtse initiatieven weigert, werd Hatreon opgericht. Via deze site kunnen fans donaties overmaken aan mensen als bovengenoemde Richard Spencer of Andrew Anglin, de stichter van de neo-nazisite Daily Stormer.

Velen binnen de ‘alt-right’-beweging willen een aparte natie oprichten voor blanken. Het lijkt er sterk op dat ze al druk bezig zijn voor een eigen economie te zorgen.