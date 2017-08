Uber-chauffeurs werken samen om prijzen te manipuleren

Chauffeurs die voor de alternatieve taxidienst Uber rijden, werken samen om de prijzen van hun ritten de hoogte in te jagen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Warwick Business School en de Universiteit van New York.

Uber werkt niet met vaste prijzen, maar bepaalt de prijs van een rit op basis van de vraag naar en het aanbod van transport op een bepaald moment en in een bepaalde regio. Dat gebeurt aan de hand van een geheim algoritme. De app verhoogt zijn prijzen wanneer de vraag groter is dan het aanbod “om meer potentiële chauffeurs aan te moedigen in hun wagen te stappen zodat er genoeg Uber-auto’s beschikbaar zijn om aan de vraag te kunnen beantwoorden.” Maar uit de studie blijkt dat de chauffeurs nu samen werken om de prijzen te doen stijgen.

Onderzoekers van de Warwick Business School en de New York University interviewden Uber-chauffeurs uit Londen en New York en grasduinden door meer dan duizend blogposts op het Uber-netwerk UberPeople.net.

Wat bleek?

Chauffeurs communiceren met elkaar en loggen samen uit het systeem. De prijs gaat de hoogte in omdat er minder taxi’s beschikbaar zijn en de vraag toeneemt. Wanneer de prijs op z’n hoogst is, loggen de chauffeurs terug in. De prijs die de app aangeeft is gestegen en de chauffeurs verdienen nu meer per rit.

De onderzoekers benadrukken dat de chauffeurs op die manier de controle terug in eigen handen proberen te nemen. Uber-chauffeurs klagen voortdurend over het gebrek aan communicatie met hun werkgever. Zo kunnen chauffeurs die hulp nodig hebben enkel met Uber communiceren via een algemeen e-mailadres.

Met z’n allen offline gaan

De onderzoekers stootten op nog meer onregelmatigheden. Uber-chauffeurs die de UberPOOL-functie inschakelen, zijn verplicht meer dan één klant op te pikken tijdens dezelfde rit. Hiervoor krijgen ze normaal gezien 30% commissie. Chauffeurs zetten nu deze UberPOOL-functie vaak aan, maar negeren verzoeken om extra klanten op te pikken. Zo verdienen ze aan één klant toch de 30% commissie.

Goedkoopste rit?

Klanten staan niet machteloos tegenover deze gebruiken. Uit een studie van North-Eastern University blijkt dat men al kan besparen op een Uber-rit door 5 minuten te wachten of een paar straten verder te gaan staan. De onderzoekers maakten valse accounts aan die zich op 43 aparte GPS-locaties bevonden. Uit hun onderzoek blijkt dat een piek in de prijs daalt na 5 à 10 minuten. De steden waar Uber gebruikt wordt, zijn opgedeeld in zones. Sommige van die zones zijn duurder. Het kan dus lonen om de straat over te steken naar een andere zone. Verder is Uber niet het enige bedrijf op de markt. In de VS is er Lyft, een app die niet via algoritmes werkt maar volgens first come first served. In de VS is het niet ongebruikelijk om wagens te zien, die zowel voor Uber als voor Lyft rijden. Deze laatste bieden dezelfde klant via Lyft dan een goedkoper transport aan dan via Uber.