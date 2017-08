‘Spanje zit vol’, zegt TUI, maar is dat wel zo?

Touroperator TUI meldde vorige week dat Spanje vol zit . Daar valt iets voor te zeggen. Het land heeft het toerisme sinds de eeuwwisseling met bijna 40 miljoen mensen zien toenemen, van 46 naar 84 miljoen toeristen per jaar (+ 82%). In vele plaatsen is de grens bereikt. Maar vertegenwoordigers van de sector zijn niet blij met de uitspraak van TUI en pleiten voor meer diversificatie in zowel de eindbestemmingen als de tijdstippen waarop het land wordt bezocht.

“Er bestaat een natuurlijke limiet inzake capaciteit en het verhogen van prijzen, maar er zijn ook meer inspanningen nodig om de komst van ‘hooligans’ te verhinderen en die van verantwoordelijke reizigers te bevorderen,” zeggen vertegenwoordigers van de sector.

Toerismofobie

De voorbije jaren is het toerisme in steden als Barcelona, San Sebastian en ook Palma de Mallorca een echt probleem geworden. Toeristen worden dit jaar voor het eerst geconfronteerd met de toenemende haat tegenover hun grote aantallen. Onder de noemer ‘toerismofobie’ pleegden kleine groepen anarchisten recent vandalenstreken in steden als Barcelona en San Sebastian.

Voor het eerst in de geschiedenis zeggen de inwoners van de Catalaanse hoofdstad dat het toerisme het grootste probleem van de stad is, blijkt uit een recent onderzoek van het stadsbestuur.

AFP PHOTO / LLUIS GENE

Toeristische lobby blaast warm en koud

De toeristische lobby Exceltur zelf blaast warm en koud. Enerzijds wil men een sector die 11% van het bbp genereert en 2,5 miljoen mensen tewerkstelt niet in gevaar brengen, anderzijds is men er zich van bewust dat het in sommige gebieden zo niet meer verder kan. Maar hoe efficiënte maatregelen nemen, zonder de bezoekende vreemdeling voor het hoofd te stoten of hem de indruk te geven dat hij niet echt welkom is?

Een aantal steden heeft maatregelen ingevoerd. Barcelona heeft vorig jaar al de opening van nieuwe hotels verboden. Eerder deze week kwam dan het bericht dat het gebruik van Segways in het historische centrum verboden zal worden vanaf 1 september. In de Balearen is een moratorium van een jaar ingesteld voor verhuurplatformen als Airbnb. Ook het aantal vergunningen om een slaapplek te verhuren heeft er het maximum van 620.000 bereikt. De deelregering van de Balearen wil dat aantal de volgende jaren terugbrengen tot net boven het half miljoen, schrijft de krant El País.

Zijn de meer dan 80 miljoen buitenlandse bezoekers die dit jaar worden verwacht er dan echt te veel? Het antwoord is, zoals dat meestal het geval is, even complex als genuanceerd: ja, op sommige plekken en tijdstippen, maar zeker niet overal en altijd.

Zijn quota zinvol?

Juan Ignacio Pulido, hoogleraar Toegepaste Economie van de Universiteit van Jaén, wijst er op dat quota zinvol kunnen zijn op plekken als de Balearen, maar hij voegt er snel aan toe dat de oplossing nooit alleen kan komen van het beperken van het aanbod.

“Het probleem van badsteden is niet dat van het aanbod, maar dat van de vraag. Er moeten maatregelen komen om ‘hooligans’ te weren en de komst van verantwoordelijke toeristen aan te moedigen.”

Welke criteria daarvoor gehanteerd kunnen worden? Niet alle hotels kunnen onder dezelfde noemer worden geplaatst. Men kan bijvoorbeeld voorrang geven bij het toekennen van quota aan hotels die ecologische initiatieven nemen en hun personeel degelijk betalen.

The scourge of tourism…. #Barcelona residents say “enough is enough” to naked Italian men http://t.co/bGI7M9DZ0w pic.twitter.com/nYOtkdFVY9 — Sony Kapoor (@SonyKapoor) August 22, 2014

Airbnb afremmen heeft geen zin

De beslissing van de deelregering van de Balearen om een moratorium in te stellen voor Airbnb, wordt door andere specialisten dan weer fel bekritiseerd: “Binnen een jaar zullen nieuwe, onbekende, maar moielijker te controleren platforms de boel dan overnemen, waardoor fraude en misbruik enkel zullen toenemen.”

Exceltur berekende dat er in 2016 in 22 Spaanse steden voor het eerst meer aanbod was van kamers bij particulieren via deelplatformen als Airbnb en HomeAway dan van hotelkamers. Hotels gebruiken die cijfers om concurrentievervalsing aan te klagen, terwijl de deelplatforms zich net sterk maken dat mensen die het moeilijk hebben nu ook iets kunnen bijverdienen in de deeleconomie.

De enorme toeloop van toeristen is ook een gevolg van de politieke onzekerheid in landen als Turkije, Egypte e.a., die steeds meer Noord-Europeanen doen kiezen voor een vakantie dichterbij huis. Eens de situatie zich in die landen stabiliseert, zal het succes van Spanje automatisch afvlakken.

Maar ondertussen staat Spanje voor een moeilijke evenwichtsoefening: enerzijds moet men de verzadiging in bepaalde gebieden in goede banen leiden, anderzijds moet men verhinderen dat steeds meer lokale burgers het gevoel krijgen dat ze niet meer in hun buurt kunnen leven en daardoor ‘toerismofoben’ worden.