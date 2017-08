“Waarschijnlijk hebt u al eens gehoord van bedrijven als Airbnb en Uber, die zich graag de pioniers van de deeleconomie noemen. Maar deze bedrijven delen helemaal niets, wat ze doen is de bezittingen en diensten van anderen op één plaats samenbrengen, wat hen toelaat winsten te genereren door het eigendom op te eisen van de gegevens van de rechtmatige eigenaars.”

Dat staat te lezen in het boek ‘Blockchain Revolution’ van de broers Don en Alex Tapscott. Een stelling, die deze week nog maar eens werd bevestigd toen bekend raakte dat Airbnb over het jaar 2016 in Frankrijk, zijn op één na grootste markt ter wereld (meer dan 10 miljoen mensen reserveerden vorig jaar via het platform op zijn minst 1 overnachting bij onze zuiderburen) amper 92.944 euro belastingen heeft betaald.

Niets illegaals

Airbnb doet niets illegaals, maar voert – net als Google, Facebook en andere Apple’s dat doen – een agressieve belastingstrategie, waarbij de commissies op hun inkomsten in bijvoorbeeld Frankrijk worden gefactureerd via Ierland. In Frankrijk zelf heeft Airnbnb wel een paar werknemers, maar die zijn verantwoordelijk voor de marketing en de promotie van het merk, “opdat de Ierse vestiging van Airbnb zich verder ontwikkelt.”

De reden daarvoor is eenvoudig: in Ierland wordt 12,5% bedrijfsbelasting betaald, tegen 33% in Frankrijk (in België zelfs 33,99%). Een perfect legaal mechanisme laat daarna toe om – via Nederland en een fiscaal paradijs zoals Bermuda – de aangegeven winsten verder te minimaliseren. Een fiscale constructie die bekend staat als de ‘Dutch sandwich’.

Airbnb en de 40 rovers

In de Franse krant Le Figaro schrijft Natacha Polony, een journaliste die gespecialiseerd is in maatschappelijke problematiek, een voor deze techbedrijven vernietigend stuk, onder de alleszeggende titel ‘Airbnb en de 40 rovers’:

“In Frankrijk dragen 8 professoren op het einde van hun carrière, via hun belastingen meer bij aan ziekenhuizen, wegen en scholen, dan een Amerikaanse multinational die een volledige sector van onze economie ruïneert.

[…] Het Californische kapitalisme, dat het huwelijk is van de financiële deregulering en het internet, heeft niets van doen met die sympathieke, maar utopische deeleconomie, die op delen is gebaseerd en een nieuwe vorm van economie wil ontwikkelen. […] Wat ons wordt voorgesteld als een win/win voor alle betrokken partijen is in feite niets meer dan het omzeilen van alle reguleringen die de staat heeft opgelegd om consumenten te beschermen.”

Polony schat het verlies waarmee deze Amerikaanse multinationals de Franse staat opzadelen op 60 à 80 miljard euro per jaar, ‘zonder de sluiting van hotels en het jobverlies mee te rekenen. […] Uiteraard zullen een aantal vastgoedeigenaars geld hebben verdiend, […] in een aantal wijken van Parijs is de leegloop al begonnen. Wie overblijft moet zich de overlast getroosten van onbekenden die niet bekommerd zijn om het gemeenschappelijk welzijn.”

Wat zegt Airbnb?

Airbnb zelf heeft al gereageerd door te zeggen dat het bedrijf fundamenteel verschilt van de [andere] multinationals die grote sommen incasseren in de landen waar ze actief zijn. Het bedrijf voelt zich slecht begrepen, omdat het de eigenaars van de verhuurde panden zijn die het grootste gedeelte van de gefactureerde sommen incasseren. [Airbnb zelf claimt op elke transactie een commissie tussen de 6 en 12%]. Het bedrijf preciseert dat de Franse economie in 2016 ruim 6,5 miljard heeft gegenereerd dankzij zijn diensten. Ook wordt benadrukt dat alle lokale belastingen wel degelijk worden betaald.

Airbnb heeft daar zeker een punt. Zo zou in 2016 enkel al in de stad Parijs in 2016 ruim 5,5 miljoen euro aan verblijfsbelasting zijn geïncasseerd op via Airbnb verhuurde panden. Verder ontvangt de Franse fiscus nog de btw op elke commissie die Airbnb aanrekent.

Waarom is dit belangrijk?

De Franse eurocommissaris voor Financiën Pierre Moscovici noemt het bedrag dat Airbnb betaalt ‘choquerend’. Hij betreurt de trage vooruitgang van de Europese Commissie in dit debat en belooft een Frans-Duits voorstel tegen de volgende eurotop die op 15 september in het Estse Tallinn wordt georganiseerd. Dat voorstel moet symbool staan voor de strijd die de OESO en de EU voeren tegen het kapot eroderen van de billijke verdeling van de collectieve lasten. Dat is de werkelijke uitdaging, want elke euro aan belasting die wordt ontweken moet door anderen worden bijgepast.