Zolang het VK nog lid is van de Europese Unie, mag het niet met andere landen onderhandelen over nieuwe handelsverdragen. Dat kan pas na de brexit. Londen zou nu toch een tijdelijke douane-unie met de EU willen na maart 2019.

De Britse regering noemt geen termijn voor de tijdelijke douane-unie. Minister van Financiën Philip Hammond en minister van Handel Liam Fox lieten zondag al weten dat ze voor een overgangsperiode na de brexit zijn om bedrijven meer zekerheid te geven. Wel wezen ze erop dat de brexit écht onomkeerbaar is. Fox zei eerder ook dat vrij verkeer van personen en goederen na de brexit “niet in lijn is met het resultaat van het referendum”.

Today, we are publishing the first in a series of papers on the new deep and special partnership the UK wants to build with the EU. pic.twitter.com/TwY0ZiS3xF — Conservatives (@Conservatives) August 15, 2017

Overgangsperiode

Brexit-minister David Davis gaf op de Britse televisiezender BBC toe dat het zakenleven zich zorgen maakt over een vertrek zonder douane- en handelsakkoord. “We krijgen een nieuw douanesysteem”, beweerde Davis. “Een paar maanden voor we vertrekken, zal het er zijn. Maar het zou veel verstandiger zijn om een korte overgangsperiode te behouden waarin we de bestaande regels behouden.”

Volgens Davis moet die overgangsperiode ten laatste beëindigd worden vóór de verkiezingen van 2022. Hij is van mening dat het VK het recht heeft om tijdens zo’n overgangsperiode wél handelsakkoorden te sluiten met andere landen.

EU wijst op prioriteiten

Binnen de douane-unie worden geen belastingen op vervoer geheven en tegenover de rest van de wereld hanteert men hetzelfde importtarief. Dat impliceert dus dat de EU-landen, die in de douane-unie zitten, geen individuele handelsonderhandelingen voeren met derde landen. Maar dat is niet de visie van Davis. “We praten al met deze landen. We ondertekenen gewoon niets”, zei hij. De minister vindt ook dat het Europese Hof van Justitie niet het juridisch gezag mag hebben in de tijdelijke douane-unie.

De EU heeft laten weten de Britse voorstellen “zorgvuldig te bestuderen”, maar stelde dat eerst genoeg vooruitgang gemaakt moet worden met de brexit-plannen. De verklaring van de de Europese Commissie: “We nemen kennis van de Britse voorkeuren voor een overgangsperiode en de toekomstige relatie, maar gaan daar pas op in als er voldoende vooruitgang is geboekt rondom de voorwaarden voor het vertrek.” Bij het dagelijks bestuur van de EU klonk eenzelfde geluid.

Verhofstadt

Guy Verhofstadt, de voorzitter van de liberale fractie in het Europees Parlement en hoofdonderhandelaar voor de brexit namens dat Parlement , noemt het voorstel van de Britten een “fantasie”. Dat meldt persbureau Belga. Hij zegt dat “onzichtbare grenzen” niet mogelijk zijn in de Britse plannen. “Eerst moeten we de rechten van burgers en een financiële regeling veiligstellen”, zegt ook hij.

De onderhandelingen over de scheidingsvoorwaarden worden over twee weken voortgezet in Brussel. De Britse regering publiceert deze week allerlei brexit-stukken, waarin ze haar visies over een nieuwe relatie met de Europese Unie uitlegt. Er wordt morgen een brief verwacht over de grens tussen Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het VK, en Ierland, dat lid is van de EU.