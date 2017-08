Milieubeweging ziet forse stijging van schenkingen sinds verkiezing Trump

Het Office of Science and Technology van het Witte Huis moet deze week beslissen of het de finale versie van een lijvig rapport goedkeurt, waarin wordt beschreven hoe de opwarming van de aarde zich ook in de Verenigde Staten laat voelen. Een eerste versie van het rapport werd opgesteld door wetenschappers van liefst 13 verschillende overheidsdiensten en kan al maanden lang worden geraadpleegd via internet ( zie hier ).

De conclusie is dat de temperatuur in Amerika – na China de grootste vervuiler ter wereld – sinds 1900 met gemiddeld 0,7 graden Celsius is gestegen. Er is veel belangstelling voor het rapport omdat president Trump in juni besliste om zijn land uit het klimaatakkoord van Parijs terug te trekken.

Trump en een aantal leden van zijn kabinet zijn klimaatsceptici, die de invloed van de mens op het klimaat betwijfelen en denken dat onze voorspellingscapaciteit beperkt is.

Groene bewegingen vrezen een vijandige houding binnen het overheidsapparaat. Personeel van het Ministerie van Landbouw kreeg ondertussen te horen dat hun werk melding moet maken van ‘extreme weersomstandigheden’, eerder dan van klimaatwijziging.

Milieubeweging ziet forse stijging van de schenkingen

Toch is er niet enkel slecht nieuws voor het milieu: de voorbije maanden maken groene liefdadigheidsorganisaties melding van een forse stijging van de donaties. De Sierra Club – die kort na de verkiezingsoverwinning van Trump het aantal donaties zag verviervoudigen – maakt ondertussen zelfs melding van een stijging van ruim 700%.

Een van de belangrijkste schenkers is de ex-burgemeester van New York en filantroop Michael Bloomberg, die Sierra de voorbije jaren 80 miljoen dollar gaf in de strijd tegen de klimaatwijziging. Recent stelde Bloomberg ook voor om de kosten verbonden aan het Amerikaanse lidmaatschap van het klimaatpanel van de Verenigde Naties voor zijn rekening te nemen. De voorbije jaren schonk Bloomberg 5 miljard aan diverse initiatieven. Een som die het fortuin van de huidige bewoner van het Witte Huis vele malen overtreft.