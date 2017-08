Amerikaans ministerie van Justitie wil informatie over 1,3 miljoen anti-Trumpbetogers

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie wil informatie over 1,3 miljoen mensen die eerder dit jaar een website hebben bezocht waar protesten werden georganiseerd ter gelegenheid van de inhuldiging van president Donald Trump. Dat meldt de New York Times op basis van een blogpost van DreamHost, het bedrijf waar DisruptJ20.com – de site in kwestie – gehost werd.

Een rechter heeft vorige maand een bevelschrift uitgevaardigd tegen DreamHost, met de vraag informatie vrij te geven over welke pagina’s elke van de 1,3 bezoekers op DisruptJ20.com heeft geraadpleegd en over zaken die er waren gedownload.

De meerderheid van deze protesten waren vreedzaam, maar een aantal liepen uit de hand. In totaal werden ruim 200 mensen aangehouden en beschuldigd van vandalisme.

“Voldoende om in ieders geest een alarm te laten afgaan”

Volgens DreamHost wordt op die manier het Vierde Amendement van de Amerikaanse Grondwet [dat onredelijke onderzoeken en inbeslagnames verbiedt] in gevaar gebracht en wil men onschuldige mensen bang maken om websites te bezoek waar politiek gedachtegoed wordt verdedigd, wat dan weer in strijd is met het Eerste Amendement:

“Het Ministerie van Justitie verzoekt DreamHost om 1,3 miljoen IP-adressen van bezoekers over te maken – naast contactgegevens, e-mailverkeer en foto’s van duizenden mensen – in een poging om te weten te komen wie de website heeft bezocht. […] Voldoende om in ieders geest een alarm te laten afgaan.”

Volgens de regering Trump heeft Dreamhost ‘geen wettelijke basis’ om te weigeren de informatie over te maken. Een aantal betrokken activisten zien in de démarche van de regering Trump een zoveelste poging tot intimidatie.

Eerste Amendement van de grondwet van de Verenigde Staten

Wikipedia: