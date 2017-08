Een transfersom van 222 miljoen euro voor een voetballer lijkt een gigantisch financieel avontuur dat voor de koper nooit rendabel zal kunnen worden.

Dat wordt in het algemeen gedacht van de overstap van de Braziliaanse aanvaller Neymar da Silva Santos Junior van FC Barcelona naar Paris Saint Germain, maar volgens het magazine The Economist kan de transactie de nieuwe werkgever van de voetballer toch meer opleveren dan meestal wordt verondersteld.

De Franse club denkt immers niet zozeer aan ticketverkoop of televisierechten, maar op langere termijn vooral aan inkomsten uit commerciële contracten.

“Zakelijk gezien lijkt het aantrekken van Neymar – die de Franse club over een periode van vijf jaar met inbegrip van loon meer dan 500 miljoen euro zal hebben gekost – onmogelijk te kunnen worden gerechtvaardigd,” erkent The Economist.

“Volgens de gokkers is de kans van een eindoverwinning van Paris Saint Germain in de Champions League volgend jaar van 6 procent naar 9,5 procent gestegen, terwijl de vooruitzichten voor FC Barcelona van 18 procent naar 16 procent zouden terugvallen.”

Merk

De Champions League kan de overwinnaar weliswaar gigantische winsten bieden, maar slechts een beperkt aandeel daarin zou aan Neymar kunnen worden toegewezen.

“Neymar zal wellicht ook meer fans naar de wedstrijden van Paris Saint Germain lokken,” benadrukt The Economist. “Maar ook dat effect blijft beperkt, want de thuiswedstrijden van de club zijn steeds nagenoeg volledig uitverkocht. De ticketverkoop zou dan ook maximaal 2 miljoen euro extra inkomsten per jaar kunnen opleveren.”

“Neymar kan dan ook onmogelijk voldoende inkomsten genereren om zijn transfer terug te betalen. Toch kan de operatie de club meer voordelen kan opleveren dan op het eerste zicht lijkt. De transactie kan immers het begin zijn van een keten spelertransfers en sponsoringcontracten die Paris Saint Germain tot bij de absolute internationale voetbal-elite kunnen brengen.”

Nasser al-Khelaifi, de Qatarese voorzitter van Paris Saint Germain, weet dat de kosten voor Neymar louter financieel nooit zullen kunnen worden gerecupereerd, maar er moet volgens hem op langere termijn worden gekeken.

“Niet de inkomsten uit de ticketverkoop of de televisierechten bepalen immers de waarde van een voetbalclub,” benadrukt hij. “Daarentegen moet worden gekeken naar het commerciële inkomen dat door zakelijke sponsoringinkomsten kan worden gegenereerd.”

“Daarvoor is een wereldwijde merknaam belangrijk. Wanneer men Neymar bekijkt als een merk, zou de transfer uiteindelijk veel minder duur kunnen blijken dan op dit ogenblik wordt geopperd.” (mah)