EU-succesverhaal Erasmus trekt ook steeds meer Vlaamse studenten

Het Erasmus-programma, dat zijn dertigste verjaardag viert, is één van de grootste successen van de Europese Unie. Het programma, dat aan jongeren de kans biedt in het buitenland studies te volgen, heeft de voorbije drie decennia immers meer dan 3,3 miljoen studenten uit drieëndertig landen en 169 partner-naties bereikt.

In eerste instantie was het Erasmus-programma gericht op studenten uit elf deelnemende Europese landen, die de kans kregen gedurende één jaar een cursus in het buitenland te volgen. Sindsdien werd het aanbod steeds verder uitgebreid.

Ook steeds meer Vlaamse studenten trekken naar het buitenland voor hun studies of stages. Vorig schooljaar gingen 5.648 studenten op Erasmus, een stijging van bijna 6 procent tegenover het jaar voordien. Intussen hebben al een kwart miljoen Belgen zo’n internationale ervaring opgedaan. Volgens de cijfers van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), volgden in het academiejaar 2016-2017 liefst 5.648 studenten uit het hoger onderwijs een buitenlands programma.

Nog nooit zoveel studenten op Erasmus, ruim 5600! Positief voor hun ontwikkeling. Maar kan nog beter! https://t.co/KsCKyJuPrp — Hilde Crevits (@crevits) August 17, 2017

Studenten kiezen ervoor om via het Erasmus+ programma een deel van hun studies of stage in een ander Europees land te doen. Gemiddeld trekken studenten zo’n 4,7 maanden (voor studies) of 3,7 maanden (voor stages) naar het buitenland. Studiepunten die ze in het buitenland behalen, tellen ook mee voor de resultaten in Vlaanderen.

Studenten zijn steeds meer geïnteresseerd in zo’n programma. Tegenover het jaar voordien hebben 5,65 procent meer studenten deelgenomen aan Erasmus+. “De internationale mobiliteit van studenten in Vlaanderen blijft hiermee jaar na jaar stijgen en is dit jaar het grootst sinds de start 30 jaar geleden,” luidt het in het bericht.