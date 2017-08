Moet een ex- Duits bondskanselier een Russisch staatsbedrijf dienen?

zetelen Voormalig bondskanselier Gerhard Schröder gaat in de raad van bestuur van de Russische oliemaatschappij Rosneft. Dat bedrijf is de grootste olieproducent ter wereld en is voor de helft in handen van de Russische overheid. Het staat sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014 op de lijst van bedrijven die onder de EU-sancties vallen.

Schröder zelf verdedigt de benoeming en zegt dat hij er de belangen van de Duitse arbeiders zal verdedigen, nu het bedrijf in Duitsland wil uitbreiden. Doch Rosneft is een machtsinstrument van Poetin en dient de Russische, niet de Duitse belangen, net wat ook Schröder zal doen, schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Een ‘goed betaalde lobbyist van het Russische regime’

Tabloidkrant Bild, de meest populaire krant van Duitsland, noemt Schröder ‘onpatriottisch’ en vindt dat hij zich nu heeft omgevormd tot een ‘goed betaalde lobbyist van het Russische regime, dat zijn eigen belangen voortdurend boven die van zijn volk stelt’.

Schröder bemoeilijkt ook de verkiezingscampagne van de Duitse socialisten, schrijft de Zwitserse Tages-Anzeiger. De ex-kanselier zelf zei tegenover de tabloid Blick dat hij het slachtoffer van een smeercampagne is, die wordt geleid door ‘Frau Merkel’. Maar ook SPD-boegbeeld Martin Schulz kan niet anders dan zich van zijn voormalige collega te distantiëren.

Een staaltje realpolitik?

Volgens de Poolse Rzeczpospolita is Gerhard Schröder een machtige Russische lobbyist en zitten tussen de Duitse politieke en zakelijke elite volop goedbetaalde mensen die het pad effenen voor al wat het Kremlin genegen is. Misschien zouden we beter hetzelfde doen, suggereert de krant, want wie de idee schokkend vindt dat een Duitse ex-politicus in de raad van bestuur van een Pools staatsbedrijf zou zetelen, kan beter wennen aan de wereld van de realpolitik.

Schröder doet een Blair

Wanneer ex-leiders van westerse regeringen op de loonlijst van autoritaire regimes komen te staan, ondermijnen ze de vrije democratieën die ze ooit dienden, net als de Britse premier Tony Blair deed toen hij zichzelf verkocht aan Centraal-Aziatische dictators, schrijft Politico. Vooraleer de eed af te leggen zou elke kanselier of president een document moeten tekenen waarin hij of zij belooft nooit in welke hoedanigheid dan ook voor een buitenlands bedrijf of overheid te zullen werken. In ruil moeten hen een genereus pensioenplan aangeboden worden. (Schröder krijgt als ex-kanselier een pensioen van 100.000 euro per jaar, een bedrag dat moet worden opgetrokken naar het niveau van ex-presidenten, die in Duitsland het dubbele ontvangen).